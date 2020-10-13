Французький будинок шампанських вин Champagne Bollinger випустив Special Cuvée Limited Edition 007 в подарунковій упаковці.

На упаковці шампанського Bollinger Special Cuvée зображені авто Бонда, Aston Martin DB5, і сам Джеймс Бонд, пише thedrinksbusiness.

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Виробник ігристих вин з регіону Шампань Bollinger випустив лімітовану подарункову серію на честь 40-річчя партнерства у якості офіційного шампанського агента 007, напередодні виходу нової серії "бондіани" – "Не час помирати", світова прем'єра якої запланована на весну 2021 року.

Лімітована серія присвячена майбутній прем'єрі "Не час помирати" / Фото 007

На упаковці, колір якої нагадує сріблястий DB5, зображений силует Джеймса Бонда. Культова пляшка Special Cuvée прикрашена гербом 007. Вартість пляшки з цієї лімітованої серії у подарунковій упаковці – від 55 фунтів (близько 2025 грн).

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Для оформлення лімітованої колекції, Bollinger співпрацював з відомим фотографом Грегом Вільямсом, який зробив фото Джеймса Бонда у гаражі, де зберігається шампанське Bollinger. Ця сцена буде у фільмі "Не час помирати".

Як відомо, знаменитий агент 007 Джеймс Бонд славиться своєю любов'ю до якісного алкоголю. У фільмах його часто можна побачити з келихом шампанського в руках або з коктейлем.