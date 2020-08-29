Сьогодні поговоримо про свіжий, хрумкий, з кислинкою аґрус. І саме його ми шукатимемо наразі в ароматі вин.

Генетично аґрус належить до того ж сімейства, що й різні види смородини, хоча він кисліший та волохатіший. У винному лексиконі аромат аґрусу відносять до категорії "зелені ягоди" – до якої також належать зелене яблуко, груша та виноград, пише Сомельє в зелених штанях.

Читайте Звідки малина у вині

Ці аромати зазвичай відчуваються менш солодкими та більш терпкими, ніж, скажімо, аромати червоних ягід або кісточкових.

Терпкуватий та трохи квітковий аромат аґрусу зазвичай зустрічається у білих винах, і найчастіше – у Совіньйон бланах. Чи знали ви, що саме завдяки аґрусовій терпкості у Совіньйон блані до лексикону дегустаторів увійшов термін "pipi de chat", який влучно було б перекласти як "котяче пі-пі під кущем аґрусу"? Але, звісно ж, цей аромат там з’явився не тому, що винороби напхали до ферментаційного чана аґрус, не кажучи вже про котиків та аґрусовий кущ.

Аромат аґрусу зустрічається у білих винах / Фото Сомельє в зелених штанях

За однією з версій, цей аромат у вині має молекулярну природу, і його молекула є також основою іншого аромату – запаху грейпфрута (у хімічній класифікації – Methyl Pamplemousse). Але найбільш поважною вважається версія Бенджаміна Левіна, Master of Wine, на його думку, аромат аґрусу походить не від молекулярного складу самого винограду, а є результатом дії дріжджів під час процесу ферментації.

Цікаво Звідки полуниця у вині

Які вина варто дегустувати, щоб насолодитись свіжим та терпким ароматом аґрусу?

Розпочнемо з Нової Зеландії. Тут, особливо у регіоні Мальборо, виробляють Совіньйон блани у стилі, що вже став класичним – пікантне поєднання аґрусу і кропиви.

Чудовим прикладом аромату зеленого аґрусу є також французькі Совіньйон блани з долини Луари.

Менш відчутним є аромат аґрусу у Совіньйон бланах з Південної Африки та у нейтральних, легких – з півночі Італії та з Австрії.

Отже, вибір та простір для дегустацій величезний!