Чи знали ви, що аромат свіжоспеченого чи підсмаженого хліба – один з найпривабливіших ароматів у світі? Навіть якщо ви не голодні, перед ним доволі важко встояти.

А тепер уявіть собі, що такі смачнющі ноти можна відчути також у вині! Круто? Дійсно, аромати хлібної скоринки, бісквітів, здоби та свіжих булочок можуть зустрітися вам у винах, розповідає Сомельє в зелених штанях.

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Як саме вони там з’являються?

Ці аромати є ознакою того, що вино певний час контактувало… із мертвими дріжджами! Тобто, з тим, що технологи звуть осадом. Витримка на осаді (французькою sur lie) – lоволі розповсюджений у виноробстві метод. При цьому ще періодично використовують і особливий хід, що зветься батонаж – це розмішування спеціальною дерев’яною або металевою жердиною (французькою baton) осаду на дні бочки.

Що маємо в результаті всіх цих активностей у ароматі та смаку?

Вершкові, маслянисті, дріжджові ноти. Тобто бріош, тости, вершкове масло, здоба. Це класичні аромати вторинної групи, тобто ті, що виникають у процесі вініфікації та витримки на осаді. Зустріти їх можна у білих винах з Бордо (бленд Совіньйон блану і Семільйону) та Бургундії (Шардоне, Мюскаде з долини Луари).

Ноти випічки відчуваються у білих винах з Бордо чи Бургундії/ Фото Сомельє в зелених штанях

Аромати хліба, тостів і дріжджового тіста притаманні також білим ігристим винам, виготовленим за класичною «шампанською» методою. Це може бути як суто шампанське, так і креман, іспанська кава, італійська франчакорта, і будь-які ігристі вина, що зроблені методом традісьйонель – вторинного бродіння у пляшці.

В білих ігристих винах легко зустріти аромати випічки/ Фото Pixabay

Сомельє в зелених штанях, звісно ж, не наполягає на тому, щоб ви замінили ранковий підсмажений тост келихом шампанського, але дуже потішиться, якщо в ароматі ігристого у вашому келиху ви зможете знайти приємні тостові ноти. Ну і, врешті решт, недільних бранчів з ігристим також ніхто не скасовував. Тож шукайте! Чін-чін!