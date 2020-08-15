Аромат малини за класифікацією належить до сімейства "червоні ягоди" або "червоні фрукти", хоча, суто технічно (за молекулярним складом), його швидше можна віднести до того ж типу, що й деякі квіти — наприклад, троянду. Аромат цей є свіжим і водночас солодкуватим, він може бути делікатним або більш насиченим.

Але звідки ж він береться у вині? Можливо, винороби "підмішують" ягоди малини до винограду під час бродіння? Аж ніяк! – пише Сомельє в зелених штанях.

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Головною причиною того, що ми відчуваємо аромат малини у деяких винах, є наявність у їхній ароматичній композиції тих самих ефірних олій, що присутні у малині. Ці ефірні олії складаються з активних речовин, які, своєю чергою, складаються з молекул.

Так от, деякі сорти винограду мають у своєму складі ті самі речовини, що й малина — а саме терпени (вони, до речі, присутні також в ароматі троянди), альдегіди та кетони. Але радимо не лізти далі у ці хащі — Сомельє в зелених штанях сподівається, що цих обґрунтувань достатньо, щоб запевнити вас: аромат малини з'являється у вині цілком природним шляхом.

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Аромат малини у вині зустрічається у деяких винах / Фото kulinarnyyklub

Де ж саме ми можемо відчути аромат цієї літньої красуні?

Найчастіше — у "стиглих", "фруктових" червоних винах з відносно невисокою кислотністю. Найбільш типові представники таких вин — це французькі Піно Нуар, Каберне Фран та Гаме, іспанські Темпранільйо та італійські Небіоло, Санджовезе, Примітиво та Барбера (до речі, саме у двох останніх зразках свіжа малина іноді перетворюється на "малиновий джем" – ще густіший, насиченіший, більш солодкий аромат).

Яскраві малинові ноти ви також можете знайти й у рожевих винах з тих самих сортів — Піно Нуар, Темпранільйо, Санджовезе тощо.