Напій, у який додають штучні ароматичні субстанції, офіційно не можна називати вином. Отже, всі аромати, про які йдеться, утворюються у вині абсолютно природним шляхом!

От, наприклад, якщо ви відчуваєте аромат персика у вині (а саме про нього зараз ми поговоримо), то це не тому, що до вина додали персиковий сік. Але тоді – чому? Розповідає "Сомельє в зелених штанях" у Facebook.

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Важлива інформація: всі аромати у вині мають молекулярну природу. Тобто вино має свою "хімічну матрицю", до якої долучені спирти, альдегіди, ефіри, терпени тощо. Все це – хімічні сполуки, що складаються з молекул, і кожен з елементів, що формує "хімічну матрицю" вина, потрапляє до нього або на етапі визрівання винограду, або під час процесу перероблення та виробництва, або ж під час витримки та розвитку вина у дубі або у пляшці.

Отже, що за молекули відповідають за аромат персиків у вині? Вони мають трохи складну і не надто елегантну назву – дельта-унделактон і ліналоол.

Аромат персиків можна зустріти у якісних білих винах / Фото therumdiary

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Цілком можливо, ви й не запам'ятаєте назву цих молекул, але точно запам’ятаєте, що зустріти аромат персика можна у якісних білих винах з відомих сортів Шардоне, Рислінг, Гевюрцтрамінер, Шенен Блан, Мускат, Віоньє, Піно Блан, Піно Грі, Грюнер Вельтлінер та Альбаріньйо. Для тих, хто цікавиться менш відомими, але не менш якісними сортами, рекомендація – шукати персик у винах з сортів Фріулано, Греко, Марсанн, Сільванер, Коломбар та Інзолія.

Що дегустувати?

Наприклад, насичений, стиглий Шенен Блан з Південної Африки, Гевюрцтрамінер або Мускат з Ельзаса, і, звісно ж, Шардоне у різних варіаціях – від витриманого з Бургундії до яскравих та повнотілих вин Нового Світу з Австралії та Нової Зеландії.

Експериментуйте, вивчайте сорти й аромати разом із Сомельє в зелених штанях, дегустуйте, подорожуйте винним світом, це дуже цікаво і захопливо!