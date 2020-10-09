Звідки троянда у вині? Як і більшість інших ароматів вина, аромат троянди у ньому має молекулярну природу.

За його наявність відповідають особливі хімічні сполуки: бета-іонони і бета-дамасценони (відомі також як кетони троянди), та етилфенілацетат, або етиловий ефір фенілоцтової кислоти, пише "Сомельє в зелених штанях".

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Насправді, вам зовсім не обов'язково запам'ятовувати ці зубодробильні назви, головне – розуміти, що аромат троянди відчувається у вині не тому, що винороб настоював його на трояндових пелюстках, і навіть не тому, що поміж рядків винограду висаджують трояндові кущі (це роблять для захисту лоз від шкідників та хвороб: оскільки трояндові кущі більш чутливі, вони першими приймають удар на себе, і виноградар встигає захистити лозу).

Ілюстрація "Сомельє в зелених штанях"

Аромат троянди – типова сортова ознака деяких вин, наприклад, Гевюрцтрамінеру. Вина, вироблені з цього сорту, належать до групи ароматичних. Окрім троянд, тут ви також зможете відчути екзотичні фрукти, наприклад, лічі – цей аромат має ту саму ефірну природу, що й аромат троянди. Щоб насолодитися цією ароматичною складовою, радимо в першу чергу скуштувати Гевюрцтрамінери з французького Ельзаса, німецького Пфальца та австрійського Бургенланда.

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Бета-іонони, крім аромату троянди, можуть давати ще й відтінки фіалок – насправді, ці аромати дуже споріднені, і часто-густо зустрічаються у парі у червоних винах, як от у насиченому Неббіоло з П'ємонта, або у молодих Піно-Нуарах з Австралії та Нової Зеландії.

До речі, не плутайте аромат троянди з ароматичним букетом рожевих вин – вони не мають нічого спільного. А зараз час закріпити нову інфу дегустацією! "Сомельє в зелених штанях" радить з цим не зволікати й потішити себе келихом свіжого, ароматного вина з нотами троянди!