І все ж таки, аромат тютюну можна відчути у деяких винах, і, до того, аромат цей виявляється цілком позитивним! І ні, вино не палить!

Мова йде не про сигаретний дим, а про тонку та специфічну ароматику саме тютюнового листя. Розберемося, що до чого, пише "Сомельє в зелених штанях".

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Аромат свіжого або трохи підсушеного тютюнового листя часто-густо описують як природний, деревний, трохи сиропний, але не надто солодкий, з терпкими квітковими нотами. Він вважається настільки приємним, що його доволі активно використовують у чоловічій парфумерії, а це неабияка ознака якості.

У винах тютюнове листя зазвичай відчутне саме в ароматі, а не в смаку. Цей аромат належить до категорії третинних, тобто складних ароматів, що формуються у вині під час тривалої витримки у пляшці. Зустрічається аромат тютюну поруч з ароматами шкіри та прілого листя, що також є певною ознакою зрілості вина.

Аромат тютюну зазвичай є відчутним у витриманих, "дорослих" та повнотілих червоних винах, таких, як Каберне Совіньйони з Каліфорнії, Австралії, Південної Африки та Південної Америки. Також іноді його можна віднайти у добре витриманих винах регіону Ріоха в Іспанії або в Амароне з північних регіонів Італії. У старих благородних винах Бордо аромат тютюну розвивається у відтінок "сигарної коробки" з нотами кедру – відчуття те саме, коли відкриваєш коробку Гавани.

Аромат тютюну можна відчути у винах з сорту Каберне Совіньйон / Фото hookah-lovers

Звідки ж аромат тютюну береться у вині?

Вино – це жива субстанція, хімічні реакції всередині нього тривають і під час ферментації, і під час витримки у дубі й в пляшці. Спирти та кислоти взаємодіють між собою, у результаті продукують нові хімічні сполуки та ароматичні речовини. Отже, аромат тютюну у вині з'являється в результаті синтезу тих самих речовин, що змушують пахнути тютюнове листя. І ніяких штучних ароматизаторів! Все чесно.

Ілюстрація / "Сомельє в зелених штанях"

"Сомельє в зелених штанях" радить вам не палити та відповідально насолоджуватись добрими, якісними винами та тонким ароматом тютюнового листя у деяких з них.