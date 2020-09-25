Вишня, зріла й соковита, має інтенсивний та впізнаваний аромат, настільки інтенсивний, що її частісінько додають в якості ароматизатору до лікерів та кондитерських виробів.

Аромат вишні зустрічається також у вині, але ніхто не додає його туди неприродним шляхом. Звідки ж він там береться, розповідає "Сомельє у зелених штанях" у Facebook.

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За природою аромат вишні належить до категорії поліфенолів. Поліфеноли – це органічні хімічні сполуки, що містяться у рослинах, у тому числі – у вишнях та винограді. Поліфеноли відповідають за наявність танінів – це ті самі дубильні речовини, що в'яжуть вам рота, коли ви п'єте червоне вино.

Вважається, що таніни містяться переважно у шкірці винограду. Але, якщо пригадаєте смак вишні, то також відчуєте трохи терпкий посмак, який має вишнева шкірка. Тож все сходиться.

Вишню можна зустріти лише у червоних винах / Фото Сомельє в зелених штанях, Facebook

Питання номер два: у яких саме винах можна зустріти аромат вишні?

По-перше, тільки у червоних. І перш за все – в італійських червоних, таких, як відомі Бароло та Барбареско з П'ємонта, що зроблені з винограду сорту Неббіоло. Ці вина відрізняються високою кислотністю та дуже інтенсивними танінами, що потроху пом’якшуються у процесі витримки.

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Також вишня відчутна у винах з сорту Санджовезе, наприклад, у К'янті та Брунелло ді Монтальчино, що походять з Тоскани – у цих винах вона більш зріла та густа.

Ноти вишні можна також відчути у Піно Нуарах, особливо у тих, що походять з Нової Зеландії – у них ви віднайдете все різноманіття вишневої ароматичної палітри, від червоної до чорної, та навіть трошечки вишневого джему, що делікатно ховається за характерними пінонуарівськими земляними тонами.

Ноти вишні можна зустріти у Піно Нуарах / Фото vkysnayakyxnya

Вишневі ноти ви зустрінете й у винах Божоле (і не обов'язково Божоле Нуво), а якщо точніше, у червоних з сорту Гаме, що вирощується у французькому регіоні Божоле.

Шукайте, дегустуйте, насолоджуйтесь п'янкими ароматами вишні у чудових винах з різних країн, не забуваючи про поради Сомельє в зелених штанях.