В Австралії детально проаналізували та зафіксували усю територію виноградників у країні. Вона виявилася на 8 % більшою, ніж вважалося раніше.

Попереднє дослідження проводило у 2015 році Австралійське бюро статистики. Тоді зафіксували, що загальна територія виноградників у країні розкинулася на 135 133 гектарах. За новими даними, вона становить 146 128 гектарів, повідомляє The drinks business.

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Програму "Національне сканування виноградників" профінансувала компанія Wine Australia, а проводила Consilium Technology. Вона використовувала штучний інтелект і супутникові знімки для запису кожної ділянки, засадженої виноградною лозою.

Consilium Technology розробила комп’ютерний алгоритм для аналізу аерофотознімків.



Виноградники в Австралії / Фото Photo by Jennefer Zacarias on Unsplash

Цей комп’ютерний алгоритм автоматично просканував п’ять мільйонів гектарів і виявив, де були виноградники.

Використовуючи спеціально розроблений вебдодаток, аналітики можуть навіть виявити щільність насаджень та міцність лоз у певному регіоні.

Загальна довжина всіх лозових рядів в Австралії становить 463 718 кілометрів: цього достатньо, щоб обгорнути Землю 11 разів.