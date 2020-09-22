Червоне до м'яса? Біле до риби? Ні, Сомельє в зелених штанях не буде сперечатися, що зі смаженим м'ясцем чудово ладнає Мальбек чи Сіра, а гребінці так і просять Совіньйон Блан та Соаве.

"Біле з морепродуктами, а червоне із м'ясом" – формула, яка має право на життя, але чи не занадто вона нудна? Тим паче у світі еногастрономії існує неосяжний простір для експериментів, пише "Сомельє в зелених штанях" у Facebook.

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То коли все ж таки можна порушувати правила?

В першу чергу необхідно пам’ятати, що вино – це не тільки про колір, а ще й про мінеральність, кислотність, таніни та витримку. Те ж саме можна сказати й про продукти – багато чого залежить від текстури, спецій, гарніру та соусу.

До багатьох видів риби дійсно пасуватиме біле вино, адже таніни червоного просто дадуть страві гіркий та металевий тон. І це вже не кажучи про нанівець знищений смак страви.

Легкі та ягідні червоні, зокрема Піно Нуар, вина з сортів Гаме, Вальполічелли ладнатимуть з лососем, тунцем, рибою-мечем та скумбрією. Якщо риба була приготовлена на грилі, підійдуть легкі дубові вина, адже аромат диму у страві чудово перекликатиметься з ванільними відтінками.

Винороби пояснили, з чим можна поєднувати з вина / Ілюстрація "Сомельє в зелених штанях", Facebook

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А що з м'ясом? "От до стейка білі точно не підійдуть", – скажете ви. Ще й як підійдуть! Але, звичайно, не усі. Зверніть увагу на повнотілі та дубові Шардоне. Особливо пасуватимуть стейку зразки з димними, горіховими нотами, гарною кислотністю та структурою.

До смаженого м'яса на грилі можна обрати й сухий витриманий Рислінг та Гевюрцтрамінер. Деякі гурмани взагалі віддають перевагу шампанському, адже воно також вміє поєднуватися з жирними стравами.

Поєднуючи вино з різними продуктами і стравами, можна знайти свою ідеальну пару​ / Фото simplewine

Отже, як бачите, у всіх правилах є свої винятки. Хай там як, але найкращу еногастрономічну пару все ж таки створюєте ви самі.