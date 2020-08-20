Досить часто можна почути, що вина з одного і того ж сорту винограду можуть відрізнятися за смаком і ароматом.

Більш того, один і той же сорт з одного і того ж виноградника може дати різне вино. Чому так відбувається, розбирався 24 канал.

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Сорти винограду Бувають міжнародні та автохтонні.

Міжнародні – сорти, відомі і поширені в усьому світі. Однак у кожній країні і регіоні той чи інший сорт винограду має свої особливості в ароматі і смаку за рахунок різних природних і кліматичних умов. Автохтонні – виноград, який з'явився і культивується на одній території, іншими словами – кореневласний (місцевий сорт).

На смак вина впливає безліч факторів​ / Фото Pixabay

Чому вино з одного і того ж сорту винограду може відрізнятися за ароматикою і смаком

Дуже багато факторів впливають на смак і аромат вина: місце зростання винограду, особливості сорту, навколишнього середовища, грунту, погодних та кліматичних умов, догляду.

Головні фактори, що впливають на виноград

Клімат

Погодні умови і розташування виноградників можуть кардинально змінити смак і аромат винограду. Лозі потрібні правильні умови: підходящий ґрунт (як правило, виноградники НЕ висаджують на чорноземах), сонячне світло, вода, тепло, вуглекислий газ, поживні речовини. Добре впливає на виноград значна різниця денних і нічних температур, тому часто виноградники висаджують у горах або на березі річок, озер чи навіть океанів. Також сорт, вирощений в одному регіоні, але на різних схилах гори, або ж на одній ділянці, але на різних типах ґрунтів – матиме різний аромат і смак. Це пов'язано з експозицією до сонця і іншими микрокліматичними особливостями.

Ґрунт

Один з перших показників отримання якісного винограду – ґрунт, тому для початку потрібно вивчити його склад, і тільки тоді вибирати для посадки виноград, який буде відчувати себе добре. Ґрунт істотно впливає на насиченість смаку і аромату ягід. Лоза може рости на скелях, граніті, глиноземах, піщанику, вапняку та ін., і це також позначиться на ароматиці і смакових якостях винограду.

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Якість вина також залежить від погодних та кліматичних умов​ / Фото Pixabay

Вік лози

Вважається, що чим старша лоза – тим якісніший урожай, але за умови правильного догляду за лозою. Однак не всі старі виноградники дають гарний урожай. Проте, позначка vieilles vignes / old vine (у перекладі – старі лози) на етикетці означає, що винороб пишається своїми старими лозами, і вино в цій пляшці – виняткової якості.

Догляд

Вирощування, догляд за лозами і збір урожаю – процеси, які прямо впливають на якість вина. Якщо все робиться відповідно до чітких стандартів і правил – шанси отримати якісне вино зростають. Виноградар стежить за тим, як ростуть і розвиваються лози, обробляє їх, захищаючи від шкідників і хвороб, підв'язує, робить так звану карбування – це видалення верхньої частини зростаючої стебла з листям, роблять її для того, щоб на 3-4 тижні припинити ростові процеси і тим самим сприяти перерозподілу поживних речовин у лозі. У процесі росту і дозрівання винограду також контролюють врожайність: занадто великий обсяг винограду на лозі робить його менш прийнятним для виробництва гарного вина.

Щоб отримати якісне вино, потрібно забезпечити лозі правильний догляд​ / Фото Pixabay

Виробництво

Коли виноград надходить на виробництво, має значення, яке обладнання для переробки та виніфікації використовують на виноробні, а також те, наскільки правильно дотримуються всі правила технології. Залежно від цих нюансів, вино у різних виробників може вийти абсолютно різним навіть при використанні одного винограду.

Значення має все: яким способом і на якому обладнанні відбувається відбір і дроблення винограду, в яких ємностях і як довго відбувається бродіння (нержавіюча сталь, дубова бочка, резервуар з цементу або, наприклад, глиняна амфора), чи проходить витримка на дріжджовому осаді – такий процес додає вину ніжних вершкових тонів, чи проводить винороб так зване яблучно-молочне бродіння – такий процес пом'якшує кислотність вина, робить його більш округлим.

Безумовне значення має і витримка вина в бочці: як довго витримується вино, в якому дубі – французький, американський, словенський та ін., як його обпалювали. Значення також має вік і розмір бочки. До процесу виробництва вина ми також можемо віднести і витримку у пляшці – адже саме на цьому етапі в ньому утворюються найскладніші, особливі аромати, які так цінуються знавцями і винолюбами.

На етапі витримки у пляшці важливо не тільки те, як було зроблено вино, але і те, як його зберігають: в ідеалі це має бути напівтемний підвал з досить низькою температурою, яка підтримується або природним шляхом, або за допомогою системи кондиціонування. Значення також має якість пробки або корка: він має щільно прилягати до пляшки, щоб перешкоджати проникненню небажаного кисню, який може зіпсувати вино.

Виноробство – процес копіткий. Для того щоб вино вийшло дійсно хорошим, виноробу доводиться проробляти складну і серйозну роботу. Кожен винороб прагне до того, щоб створити певний стиль вина залежно від особливостей винограду, який дають його виноградники, а також особистих переваг і того, які вина любить споживач. Однак важливо пам'ятати, що найголовніше – результат, а саме – смачне і високоякісне вино, яким можна пишатися.