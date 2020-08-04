352 роки тому, 4 серпня, світ дізнався про шампанське: у 1668 році французький чернець П'єр Періньон, який завідував льохом і займався виноробством, представив в абатстві Сен-П'єр-д'Овіллер цей унікальний напій.

Періньон тоді й гадки не мав, що його винахід стане символом любові і романтики у всьому світі, а найвідоміша марка ігристого вина преміум-класу отримає його ім'я. 24 канал зібрав цікаві факти про шампанське.

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Шампанське Ігристе виноградне вино, вироблене в регіоні Шампань (Франція) методом вторинного бродіння в пляшці. Термін широко використовується виробниками у багатьох країнах, проте вважається, що правильно вживати його лише до вина, яке виготовляють у провінції Шампань.

10 цікавих фактів про шампанське

1. Фольга на шийці пляшки з'явилася у XIX столітті і спочатку була необхідністю – таким чином шампанське захищали від гризунів. Щури перегризали мотузку, якою фіксувався корок, і добиралися до вина. Гризунів позбулися, а ось фольга залишилася до сих пір.

2. Винороб Віктор Ламбер розробив у 1874 році технологію ферментації, що перетворює винну кислоту на молочну. Так з'явилося сухе ігристе вино – Брют. Воно стало одним з найпопулярніших в світі.

Шампанське називають напоєм імператорів та царів / Фото Pixabay

3. У кожній пляшці шампанського знаходиться 49 мільйонів бульбашок. Спочатку вони вважалися побічним ефектом бродіння, проте в у другій половині XVII століття їх появи стали домагатися навмисно.

4. Для експрем'єра Великобританії Вінстона Черчилля, який любив шампанське на сніданок, французський дім Pol Roger виготовив пляшку об'ємом 0,6 л. Дворецький подавав ігристе Черчиллю відразу після пробудження – об 11 годині ранку.

Не можу жити без шампанського – після перемоги я на нього заслуговую, а після поразки його потребую, – казав Вінстон Черчилль.

"Спочатку шампанське, потім – справа!" – любив повторювати Черчилль / Фото Pixabay

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5. Історія шампанського асоціюється з відомими французькими вдовами. Так, Жозефіна Кліко, Каміла Роедерер, Мадам Помері, Мадам Боллінже серйозно вплинули на технологію і традиції виробництва ігристого.

Продавати шампанське почали у 1728 році – через 10 років після публікації технології виготовлення.

6. Тиск у пляшці шампанського становить близько 6,3 кг на квадратний сантиметр: це більше, ніж в автомобільних шинах. А пробка, яка летить, може розвивати швидкість до 100 км/год.

7. Дротова вуздечка, яка утримує корок у пляшці, називається мюзле і дорівнює 52 см. Згідно з однією з легенд, такої довжини був дріт, яку відома Жозефіна Кліко висмикнула зі свого корсажа для закупорювання знаменитого шампанського "Вдова Кліко". Важливо, що патент на винахід вуздечки належить французькому виноробу Адольфу Жаксон, а її довжина коливається від 50 до 60 см.

Я п'ю шампанське тільки з двох приводів: коли закохана і коли не закохана, – говорила знаменита Коко Шанель.

8. Найвища пляшка шампанського (182 см) була створена у 1965 році французьким будинком Piper-Heidsieck. Вона призначалася для актора Рекса Харрісона, який отримав премію Оскар за роль у фільмі "Моя прекрасна леді".

Ігристе вино також стало напоєм закоханих​ / Фото 1zoom

9. Найдорожче шампанське "Смак діамантів" від Goût dе Diamants продали на аукціоні за $1,2 млн. Пляшка була прикрашена білим золотом, стразами Swarovski і 19-каратним діамантом.

10. У 2013 році в Україні відкрили Дім ігристих вин Shabo. Ця будівля – історичний об'єкт, який був повністю відреставрований. У його зовнішньому оформленні була використана цегляна кладка з древньою історією. У 2016 році архітектурний ансамбль Дім ігристих вин Shabo переміг на архітектурному конкурсі промислових споруд.

У Домі ігристих вин Shabo винороби компанії мають можливість у повній мірі проявити всю свою майстерність і талант, створюючи високоякісні ігристі вина за різними технологіями.

Продукція SHABO експортується у 18 країн світу / Фото shabo.ua

Разом із запуском сучасного комплексу компанія Shabo отримала можливість випускати не лише класичні ігристі вина (які виробляють з 2010 року), а й ті, що створені методом витримки технології Шарма.

Шампанське, яке стало найритуальнішим напоєм у світі, сьогодні – не лише атрибут перемоги або грандіозної події. І якби нас попросили описати його однією фразою, ми б вибрали слова Е. Хемінгуейя і сказали б, що ігристе – це свято, яке завжди з тобою.