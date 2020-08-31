Насправді ж диня – дійсно родичка гарбуза та огірків, культура, яка найбільше поширена в Азії й Африці, дуже любить тепло і доволі активно накопичує цукор. Це є визначальним в її смаку – він солодкий і соковитий.

Аромат дині дуже інтенсивний, пишний, доповнений відтінками кісточкових фруктів, ананаса, меду, що завжди буде вказувати на стиглість плоду. Незріла диня, навпаки, буде мати зелені, трав'яні ноти, пише Сомельє в зелених штанях.

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Цікаво, чи можна аромат дині відчути у вині?

Уявіть собі, що так! Існує декілька різновидів і сортів динь, але ми розглядатимемо класичний аромат баштанної дині. У лексиконі дегустаторів диня належить до ароматичної категорії тропічних фруктів як ананас, лічі та манго.

Звідки ж цей аромат у вині?

Зараз буде трохи складно, але цікаво. Цей аромат, як і всі решта, також має власну молекулярну природу, і молекула, що відповідає за його наявність, зветься нонадієналь. Ця органічна сполука також присутня в ароматах огірків та кавунів, що певною мірою споріднює їхні аромати з ароматом дині.

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Аромат дині ви легко знайдете у рожевих винах, наприклад – у розе з Провансу, а саме їх Сомельє в зелених штанях дуууже полюбляє, як-от, наприклад, чудове рожеве від Château Gassier. Також ноти дині присутні в ароматиці рожевих шампанських з сортів Піно Нуар, Піно меньє та Шардоне – у цих винах аромат дині може бути дещо прихованим за більш інтенсивними квітковими нотами та ароматом медових сот, але ж повірте – він там є!

Диню можна відчути у розе з Провансу / Фото Сомельє в зелених штанях

До речі, ми тут згадали Шардоне, так от у деяких різновидах вин з цього сорту диня займає дуже активну позицію! Мова йде в першу чергу про повнотілі, зрілі Шардоне з винних регіонів з теплим та навіть спекотним кліматом, як-от, наприклад, американські Сонома та долина Напа. Не стоїть осторонь і Італія: аромат дині, хоча й не такої стиглої, ви можете відчути у деяких різновидах Піно Гріджио та навіть у популярному Просекко. Потішить вас свіжий та стиглий аромат дині навіть у Шенен Бланах з Південної Африки.

Як бачите, вибір та можливості для дегустації величезні!