Меланія Трамп – дружина 45-го президента США. Назвати її "колишньою" першою леді язик не повертається, адже, як відомо, колишніх перших леді, як і колишніх президентів, не буває. Меланія Трамп – одна з найвпливовіших жінок світу, а колись у 90-х вона переїхала зі Словенії, щоб підкорити модні подіуми Нью-Йорка.

На Батьківщині про неї не забули, і у 2017 році чотири винороби присвятили їй вино. Для його виготовлення використовували сорт винограду Блауфранкіш, який росте неподалік від її рідного міста Севниця, повідомляє Decanter.

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Саме ж вино назвали символічно – First lady. Воно має насичений смак через високий вміст танінів. Виробники ж кажуть, що "воно не міцне, а благородне, як Меланія".



Вино на честь Меланії Трамп / Фото Associated Press

Першу партію вина First lady – 3 тисячі пляшок – розкупили за три дні. Коштувало воно 27,9 євро.

У тому ж 2017 році на її честь назвали салямі, шоколадні цукерки та крем для обличчя. Робили це для того, щоб привернути увагу до регіону. Меланія Трамп була вимушена найняти юристів, щоб захистити своє ім'я від використання на численних продуктах, які почали там з'являтися.