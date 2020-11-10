Перше вино, яке обрали забрендувати державним символом UkraineNow, стало Тельті-Курук від SHABO. Саме за унікальність однойменного сорту винограду і було обрано цей продукт, як флагман національного бренду українського вина.

Автохтонний сорт Тельті-Курук – ексклюзивний у світі. І є саме в Україні. Кореневласний, вирощений з материнських лоз 1978 року росте винятково у теруарі SHABO. Тут його найбільші насадження. Це візитна картка не тільки компанії, але й всієї країни. А ще – доказ того, що українці мають право пишатися багато чим в рідній країні, і національним вином у тому числі.

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Ініціатором проєкту стало агентство з розвитку бренду Ukraine NOW, Офіс Президента України, Державне агентство розвитку туризму та Одеська обласна державна адміністрація.

Посмакувати UkraineNow – хіба це не круто? Це чудова ідея виноробів – як представити Україну за кордоном! Аби Україна асоціювалася з якісним продуктом, зі святом, зі смаком вина. Сподіваюся, більше підприємців захочуть повторити це досвід виноробів. Адже Україні є ще багато чого представити світові, – говорить член робочої групи з розвитку бренду від Офісу Президента Юлія Мендель.

Створені унікальні продукти дають можливість розвивати український гастротуризм та приваблюють до нас все більше гостей зі всього світу, акцентують учасники проєкту.

"Державно-приватне партнерство – найбільш дієвий механізм у розвитку та промоції туризму. Український бізнес уже формує круті продукти, які популяризують Україну в усьому світі. Зокрема, наші винороби, які вже виграють міжнародні дегустаційні конкурси. Щиро вітаємо їх із Днем винороба! Це свято молоде, але традиціям виноробства в Україні – сотні років. Тож нам є чим пишатися!" – наголошує очільниця державного агентства туризму Мар'яна Олеськів.

Лімітована серія вина Тельті-Курук з ексклюзивного сорту винограду складатиме 100 пляшок з відомим логотипом UkraineNow.

Українці мають право пишатися своїм національним вином. Ми впевнені, що українське виноробство має колосальний потенціал! Співпраця українських виноробів і UkraineNOW – це приголомшлива можливість заявити про те, що Україна – це виноробна країна, а держава і бізнес спільно працюють над тим, щоб Бренд українського вина став широко відомим в світі, – зазначив Гіоргі Іукурідзе, засновник компанії, яка виготовить першу серію вина під брендом UkraineNow.

"Ми, зі своєї сторони, вже 17 років працюємо над тим, щоб Бренд українського вина став широко відомим в світі. Створені з власного винограду шабського теруара, вина SHABO отримали понад 500 нагород на конкурсах, серед яких Decanter Wine Awards, Mundus Vini, New York IWC; єдині представляють Україну в Музеї вин в Бордо, в якому виставляють тільки по одному з вин від кожної держави; експортуються в 18 країн світу. SHABO єдині в Україні, хто створює преміальні вина "Контрольованих найменувань за походженням" (український аналог французьких Appellation d'origine controlee)", – додав Гіоргі Іукурідзе.

Аби з серією вина ознайомилися українці, будуть оголошені конкурси на сторінці бренду. Стежити за соціальними мережами UkraineNow закликають в Офісі Президента.