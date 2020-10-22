Вино з'явилося ще задовго до нашої ери і стало невід'ємною частиною європейської культури. З ним пов'язано багато легенд, міфів, історій та рекордів.

Вино 24 зібрало цікаві факти, які стануть для вас відкриттям. Принц Чарльз заправляє машину вином

Спадкоємець королівського престолу відомий своєю турботою про екологію. Він закликає до зменшення викидів вуглецю. Навіть його автомобіль Aston Martin DB6 Volante заправляють відходами від виробництва білого вина.

Читайте також: Суперрозе: найцікавіші факти про рожеве вино Це біопаливо Е85, яке складається з бензину і біоетанолу, тобто спирту. І саме цей спирт можна отримати абсолютно різними способами, зокрема з відходів від виноробства. Стверджують, що Aston Martin став навіть потужніший. Під час руху відчувається прекрасний аромат,

– сказав принц Уельський.

Автомобіль Aston Martin принца Чарльза / Фото Flickr Офіційний страх вина Боїтеся павуків? А є люди, які відчувають ірраціональний страх перед вином – ойнофобію. У них посилюється серцебиття, з'являється задишка та тремтіння. Ці симптоми виникають не лише при погляді на пляшку вина, а й при думці про нього. Цікаво! Як вишня опинилася у вині з винограду: розкрито секрет

Вино врятувало Європу від холери

У 19 столітті у Європі була епідемія холери. Вино пили для боротьби з хворобою та в профілактичних цілях. У його складі був спирт і це було чудовим антисептиком.

У ті часи, за підрахунками лікарів, щоденне вживання склянки червоного було здатне знизити захворюваність на холеру до 30%.

Ексклюзивне творіння

Найбільша у світі пляшка з вином має висоту 1,8 метра і важить понад 580 кілограмів. Вона наповнена вином з винограду Шираз. Для такої великої пляшки довелося виготовити на замовлення пробку з дерева за 3500 євро.



Найбільша пляшка вина у світі / Фото Shutterstock

Сексизм у Стародавньому Римі

Якщо жінка пила вино, то чоловік у Стародавньому Римі мав право її вбити. Пізніше найвищу міру покарання змінили на розлучення.

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Найстаріша пляшка у світі

Її знайшли у 1867 році у Німеччині, при розкопці могили римського дворянина. Всього було 16 скляних пляшок, але вціліла лише одна, об'ємом 1.5 літра. Археологи визначили, що вона виготовлена в 325 році нашої ери.

Пляшка вина, яку знайшли в могилі римського дворянина / Фото Picture Alliance

А ось найстарішу виноробню знайшли у Вірменії. Вона датується 4100 роком до нашої ери.

Біле вино з темного винограду

Якщо ви думали, що червоне вино буває тільки з темних сортів винограду, а біле – тільки з білих сортів, то ви помилялися. Існує технологія, що дозволяє зробити біле вино з темних сортів. Колір вину надає шкірка винограду. Якщо її відділити за допомогою пресу перш, ніж розпочати процес виробництва вина, то замість червоного буде біле.

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Незвичайні види благородного напою

Апельсинове вино. Це вино родом з Іспанії. Воно солодке, десертне з фруктово-цитрусовим ароматом, нотами кави, жасмину й ароматом витримки в дубових бочках. Має яскраво-помаранчевий або червоний колір.

Проте роблять його не з апельсинів, а з білого винограду сортів Москатель, Салема або Педро Хіменес. А колір і смак апельсину вино отримує завдяки витримці з гіркою апельсиновою цедрою в бочках з американського дуба протягом 12 місяців. Потім воно витримується впродовж 5 років уже без цедри.

"Смоляне" вино. Це грецьке вино Retsina of Attica. "Рецина" у переклади з грецької – смола. У давні часи свій оригінальний аромат це вино отримувало завдяки тому, що амфори з вином закорковували соснової смолою, щоб туди не потрапляло повітря.

"Смоляне" вино з Греції / Фото SAQ

В наш час смола спеціально додається до сусла на етапі бродіння, щоб надати вину характерного аромату, і після завершення процесу бродіння смола видаляється. Це дозволено робити тільки у Греції. Для приготування сучасної Рецини використовують смолу алепської пінії.

Вино у Біблії

Вино у Біблії – це символ процвітання, дружби, любові, радості, і згадується воно у ній 450 разів. Ізраїльский народ під час блукання пустелею був позбавлений вина, тому воно стало символом обіцяної землі.

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Древній прес для виготовлення вина

У Лівані німецькі археологи розкопали давній прес для вина. Його творцями були фінікійці. Побудували установку наприкінці 8 століття нашої ери і використовували близько 200 років.



Так виглядав давній фінікійський прес / Ілюстрація Tell el-Burak Archaeological Project