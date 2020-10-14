Пляшку вина можна охолодити лише за 3 хвилини. Це стало можливим за допомогою гаджета Juno.

Прилад розроблений американським стартапом Matrix Industries, пишет thedrinksbusiness.

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Розроблений гаджет дозволяє швидко знизити температуру вина без використання фреону, теплових трубок і інших масивних конструкцій.

Як працює прилад

Гаджет охолоджує вино за допомогою води і термоелектричного елемента. Під час роботи посудина обертається, а її поверхня ополіскується холодною водою.

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Відстежити температуру вина можна за допомогою світлодіодної панелі, яка змінює свій колір від червоного до синього в залежності від ступеня охолодження.

Прилад дозволяє вибрати потрібну температуру вина​ / Фото thedrinksbusiness

Виробник гарантує охолодження пляшки вина об'ємом 750 мл за 3-5 хвилин, а 340 мл – за 1-2 хвилини.