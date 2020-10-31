Хороший сомельє — це завжди показник престижу ресторану та гарантія хорошого вечора для його гостей. Проте робота сучасного сомельє не обмежується лише дегустацією алкогольних напоїв та роботою в залі ресторану.

Чим саме займаються сомельє, як вони використовують свої знання поза ресторанами та як здобути цю професію, розповідає decanter

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Що робить сомельє в ресторані

1.Найголовніше завдання – це консультувати гостей закладу. Саме сомельє повинен допомогти розшифрувати винну карту та порадити, яке вино пасує до тієї чи іншої страви з меню. Він може як давати загальні рекомендації, так і допомагає підібрати конкретне червоне вино до конкретної риби.

2.Робота сомельє не закінчується у залі ресторану. Разом з шеф-кухарем він часто розробляє нові цікаві поєднання вина та страв до нього.

3.Сомельє також може самостійно розробляти унікальну винну карту для закладу, шукати підходящі вина та стежити за їх правильним зберіганням.

Сомельє відповідає за якісну винну карту у ресторані/ Фото sommelierschoiceawards

Сьогодні у світі виробляють стільки видів вина, що сомельє повинен мати неабиякий багаж знань, професійно у них орієнтуватись. Проте самих знань мало: потрібно вміти зацікавити гостей та налагодити з ними зв’язок, адже часто саме сомельє є «обличчям» ресторану. Ендрю Джеффорд, нині співголова Decanter World Wine Awards (DWWA), порівняв сомельє з психологом:

Він або вона може з’ясувати, яка ти людина, наскільки ти заможний і що тобі насправді подобається, за допомогою короткої розмови.

Сомельє працюють не тільки з вином та іншим алкоголем

Так-так, не дивуйтеся. Сомельє в ресторані відповідає за всю гамму напоїв. Досвідчені фахівці так само добре орієнтуються в чаях, каві і мінеральних водах, як і у вині, пиві та іншому алкоголі. Яку воду краще подавати до того чи іншого вина – з газом або без газу, з якого регіону, з яким мінеральним складом? З якого рису виробляють саке? На всі ці питання у хорошого сомельє є відповідь.

Чим займаються сомельє поза ресторанами

Всі свої накопичені знання та досвід роботи з вином сомельє можуть використовувати й в інших сферах:

самому виготовляти вино;

відкривати власний ресторанний бізнес або винні крамниці;

писати книги на винну тематику та статті у видання;

вести тренінги та організовувати освітні програми;

працювати у парі з найвідомішими шеф-кухарями та ставати їх «винними партнерами.

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Як стати сомельє

Не існує якогось єдиного шляху для того, аби опанувати цю професію. Проте для того, аби стати сертифікованим сомельє, можна проходити різноманітні курси та тренінги.

Екзамени Wine & Spirit Education Trust (WSET) визнані у всьому світі і дають якісні знання про вино та допомагають опанувати навички дегустації.

визнані у всьому світі і дають якісні знання про вино та допомагають опанувати навички дегустації. Court of Master Sommeliers – це освітня організація, яка контролює складання магістерської програми сомельє. Їй передують три інші рівні: Вступний сертифікат сомельє, Сертифікований іспит сомельє, Розширений сертифікат сомельє.

– це освітня організація, яка контролює складання магістерської програми сомельє. Їй передують три інші рівні: Вступний сертифікат сомельє, Сертифікований іспит сомельє, Розширений сертифікат сомельє. Також свої винні та гастрономічні курси пропонує Le Cordon Bleu London та The International Sommelier Guild у США та Канаді.

Щоб стати сомельє, необхідно відвідувати спеціальні курси/ Фото secondbottle