Пити українське вино стає модно, і цей тренд поширюється не тільки на тихі, але і на ігристі вина.

Весь світ божеволіє від Prosecco – давайте розберемося, чому, і заодно – чи можуть подібні вина створювати в Україні.

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Що таке "метод Шарма-Мартінотті"

Для початку – трохи про технології. Один з найпоширеніших методів виробництва ігристих вин — метод Шарма-Мартінотті. Він названий на честь його творців – француза Ежена Шарма (наголос на останньому "а") та італійця Федеріко Мартінотті, Останній, до речі, був директором Інституту енології міста Асті в Італії. Відмінність цього методу від класичного в тому, що вторинне бродіння проходить не в пляшці, а у великій металевій ємності — як правило, це резервуар з нержавіючої сталі або цементу, який називають акратофор. Звідси – ще одна назва цього методу виробництва ігристих: акратофорний.

Акратофори в Домі ігристих вин SHABO / Фото Shabo

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Незважаючи на безліч назв цього методу, найбільш вживана — метод Charmat (так французькою пишеться Шарма), на ньому і зупинимося. Існує, однак, більш просунутий варіант методу Charmat — Charmat Lungo: в цьому випадку по завершенні вторинного бродіння і розливу ігристе не відразу відправляється на продаж, а кілька місяців витримується в пляшці, щоб набрати сили і збалансувати ароматику і смакові якості.

За методом Charmat і Charmat Lungo виробляють одне з найпопулярніших ігристих в світі, про яке вже йшла мова вище — Prosecco, свіже, цитрусове, квітково-фруктове. Виробництво за методом Charmat дозволяє зберігати у вині його яскраву, оригінальну природну ароматику, насиченість і кислотність. П'ється таке вино легко і приємно, це — ідеальне ігристе для вечірок, галасливих компаній, дівочих посиденьок. Приємно усвідомлювати, що вина такого класу є і у нас.

Україна має право пишатися своїми винами. Безумовно, для того, щоб зробити якісне вино, необхідний ряд умов: наявність власних виноградників у виробника, контроль технологій виробництва, масштабні інвестиції в розвиток галузі. Всі ці фактори враховані в роботі Дому ігристих вин Shabo, що виробляє, в тому числі, і вина за методом Charmat — легкі ігристі вина в стилі Prosecco, які так люблять українці.

Ігристі резервуарні вина SHABO (Charmat)

Як і інші ігристі вина SHABO, ці вина створені з власного винограду, що росте в терруарі Шабо. При їх створенні вторинне бродіння в акратофорах здійснюється на тонкому дріжджовому осаді протягом двох-чотирьох місяців. Після закінчення бродіння використовується експедиційний лікер найвищої якості в кількості, яка відповідає рівню солодкості ігристого вина.

Ігристі резервуарні вина SHABO / Фото shabo

Ігристі резервуарні вина SHABO Special Edition (Charmat Lungo)

Це колекція натуральних ігристих вин, створених за технологією Charmat Lungo, український приклад елегантних ігристих вин з недовготривалою витримкою в стилі Prosecco. Технологія Charmat Lungo, як і класичний метод шампанізації в пляшці, передбачає природне вторинне бродіння, тільки роль пляшки виконують закриті ємності – акратофори нового покоління. Вторинне бродіння займає від двох до чотирьох місяців.

Особливу елегантність цим ігристим надає додаткова витримка не менше 6 місяців на тонкому дріжджовому осаді (метод sur lie — в перекладі з французької на осаді). Далі також використовують високоякісний експедиційний лікер відповідно до того рівня солодкості, якого хоче домогтися винороб. Після розливу, перед тим, як надходити у продаж, ці вина проводять кілька місяців, "відпочиваючи" в пляшці, щоб потішити любителів ігристих вин свіжою й збалансованою ароматикою.

Вина SHABO Special Edition (Charmat Lungo) / Фото shabo

Нагороди

Ігристі вина SHABO, створені за методом Charmat, відзначені низкою високих міжнародних нагород.

Елітне резервуарне ігристе вино було відмічено великою кількістю нагород престижних міжнародних конкурсів – таких, як Effervescents du Monde, Decanter World Wine Awards, International Wine&Spirit Competition — Los Angeles International Wine Competition та International Wine Challenge, а також Міжнародного конкурсу ігристих the Global Sparkling Wine Masters.

Ну що ж, salute, як кажуть італійці, хоча... будьмо! П'ємо українське!