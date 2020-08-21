Для початку визначимося з термінологією. Не всі ігристі вина можуть називатися "шампанським", як би нам того не хотілося.

Шампанськими називають виключно вина, які виробляють в регіоні Шампань, у Франції. Все, що не вироблено в Шампані, "шампанським" називати неправильно – у багатьох країнах це взагалі заборонено законом.

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Зовсім недавно подібний закон був прийнятий і в Україні. 1 січня 2020 року набрав чинності Закон Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового захисту географічних зазначень.

Що таке географічне зазначення? Це позначення, що фігурує на товарах, які походять з певного географічного регіону і володіють властивостями, репутацією або характерними особливостями, зумовленими переважно місцем їх походження.

Географічним зазначенням може бути країна, регіон, населений пункт, місцевість і т.д. назви таких товарів захищаються законом в системах національного та міжнародного права. Відповідно до цього закону використання назв "шампанське " та" коньяк" у назві українських продуктів є неправомірним.

Шампанські вина – найдорожчі ігристі в світі, вони до цих пір є еталоном якості ігристих. Вина Шампані (але не тільки їх) створюють за класичним методом, який називається "класична шампанізація" – по-французьки Méthode champenoise або Méthode traditionnelle.

Суть даного методу в тому, що вторинне бродіння (перетворення базового вина в ігристе) відбувається в пляшці. Такі ігристі вина мають більш комплексну ароматику і тонкий смак, який цінують знавці.

Як це відбувається – давайте розглянемо процес поетапно

На початку винороб збирає виноград і самим звичайним способом виготовляє так зване базове вино – тихе вино (без бульбашок) , яке потім перетворюється в ігристе. Якість базового вина, звичайно ж, впливає на якість ігристого. Винороби не дарма вважають, що вино на 80% створюється на виноградниках, і тільки 20% роботи відноситься до виробництва. Саме тому для творців ігристих вин SHABO дуже важливо бачити, де і як росте виноград, який ляже в основу їхніх вин. Базове вино дає ігристому його первинну ароматик у: фруктові, квіткові, цитрусові ноти.

, яке потім перетворюється в ігристе. Якість базового вина, звичайно ж, впливає на якість ігристого. Винороби не дарма вважають, Саме тому для творців ігристих вин дуже важливо бачити, де і як росте виноград, який ляже в основу їхніх вин. у: фруктові, квіткові, цитрусові ноти. Базове вино може бути купажем декількох сортів , в залежності від регіону, або, в рідкісних випадках — вином одного сорту (наприклад, Шардоне). Класичні сорти Шампані – Шардоне, Піно Нуар і Піно Меньє.

, в залежності від регіону, або, в рідкісних випадках — вином одного сорту (наприклад, Шардоне). – Шардоне, Піно Нуар і Піно Меньє. Базове вино і отримане з нього ігристе може бути міллезимним (від слова millésime – рік збору врожаю), тобто таким, для створення якого використовувався виноград з певного виноградника і певного врожаю.

може бути (від слова millésime – рік збору врожаю), тобто таким, для створення якого використовувався виноград з певного виноградника і певного врожаю. Базове вино і ігристе , яке з нього зробили, може називатися терміном " кюве " (cuvée) — в цьому випадку для його виробництва використовують вина різних років , сортів і різних виноградників, зібраних в одній бочці.

, яке з нього зробили, може називатися терміном " " (cuvée) — в цьому випадку для його виробництва , сортів і різних виноградників, зібраних в одній бочці. Коли базове вино готове, його розливають в пляшки і, додаючи трохи дріжджів і цукру, запускають процес вторинного бродіння.

і, додаючи трохи дріжджів і цукру, запускають процес вторинного бродіння. В процесі бродіння дріжджі (мікроорганізми) поїдають цукор, в результаті чого виділяються алкоголь і вуглекислий газ (саме він дає ігристим газ).

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Дріжджі розмножуються, вмирають і випадають в осад, який називається дріжджовим. По завершенні бродіння ігристе залишається в пляшці для витримки.

Витримка – це процес, при якому у вині, що знаходиться в пляшці, завдяки наявності в ньому дріжджового осаду розвиваються цікаві складні аромати (термін відноситься, до речі, не тільки до ігристих, але і до тихих вин). Витримка ігристого в пляшці може тривати від декількох місяців до 10 років. В результаті витримки на дріжджовому осаді в ігристих винах утворюються аромати хлібної або сирної скоринки, здоби, вершків або бісквіта.

– це процес, при якому у вині, що знаходиться в пляшці, завдяки наявності в ньому дріжджового осаду розвиваються цікаві складні аромати (термін відноситься, до речі, не тільки до ігристих, але і до тихих вин). В результаті витримки на дріжджовому осаді в ігристих винах утворюються аромати хлібної або сирної скоринки, здоби, вершків або бісквіта. Для того, щоб по завершенні витримки можна було легко видалити дріжджовий осад, його необхідно перемістити до шийки кожної пляшки. Переміщують осад дуже плавно і обережно. Цей процес називається "ремюаж". Пляшки день за днем потроху повертають і злегка нахиляють шийкою вниз. У міру зміни кута нахилу осад накопичується в шийці пляшки і згодом видаляється під тиском. Ряд виноробень досі здійснює процес ремюажу вручну – це роблять фахівці, які називаються "ремюаж'е". Один такий фахівець здатний за день повернути до 40 000 пляшок. Однак на більшості виробництв для ремюажу використовують спеціальне електронне обладнання – так звані жиропалети. Зокрема, таке обладнання використовують і в Дому ігристих вин SHABO. Це технологічне рішення мінімізує людський фактор – Електроніка справляється з подібними завданнями значно точніше. Що стосується ремюажу "по-старому", зараз це скоріше — данина традиціям і ефектний прийом, який дуже подобається відвідувачам виноробів.

Жиропалети у Домі ігристих​ вин SHABO / Фото shabo

Після завершення процесу ремюажу настає дегоржаж : видалення дріжджового осаду, що скупчився в шийці пляшки. Пляшку занурюють в охолоджуючий розчин шийкою вниз і заморожують до температури -27С . Осад замерзає. Пляшку відкорковують, і заморожений осад вилітає з неї під тиском. Саме тому термін "дегоржаж" походить від французького gorge – горло.

: видалення дріжджового осаду, що скупчився в шийці пляшки. Пляшку занурюють в охолоджуючий розчин шийкою вниз . Осад замерзає. Пляшку відкорковують, і заморожений осад вилітає з неї під тиском. Саме тому термін "дегоржаж" походить від французького gorge – горло. Після видалення осаду в пляшку додають так званий дозаж, або експедиційний лікер, а якщо простіше — ще трохи тихого вина з розчиненим в ньому цукром, яким заповнюють простір, що з'явився в пляшці після видалення осаду. Кількість цукру в дозажі визначається тим, який стиль ігристого хоче отримати винороб — чим менше цукру, тим сухішим буде вино. Якщо на етикетці написано Brut Zero або Dosage Zero, цукор в дозаж зовсім не додавали.

Якщо ви бачите на етикетці напис "méthode champenoise" або "méthode traditionnelle", перед вами – зразок французького шампанського, іспанської кави, французьких креманів, італійської франчакорти або інших благородних ігристих вин, які зроблені класичним способом. Є такі вина і в українських виробників, в тому числі, звичайно ж, у SHABO.

Ігристі вина тут створюють в сучасному "Дому ігристих вин Shabo", обладнання якого – одне з кращих в Європі. Для створення ігристих вин застосовують класичну французьку технологію. Примітно, що вперше вона була застосована в Шабо ще в 19 столітті, за часів швейцарських переселенців.

Ігристі SHABO виробляють з винограду, вирощеного на власних виноградниках виноробного господарства. Виноградні лози істинно шампанських сортів були придбані в Європі з урахуванням унікальних особливостей терруару Шабо і висаджені на кращих його ділянках. Контроль якості лоз здійснюють експерти SARL Derenoncourt (Франція) і Institut Oenologique De Champagne (Франція, Шампань).​

Кілька слів про колекції ігристих вин SHABO, створених за класичним Méthode champenoise.

Ігристе вино SHABO CLASSIC

Це колекція витриманих натуральних ігристих вин. Ігристі з колекції SHABO CLASSIC проходять витримку в пляшці на тонкому дріжджовому осаді не менше, ніж півтора року. Технологія виробництва цих вин передбачає використання експедиційного лікеру найвищої якості в кількості, що відповідає рівню солодкості ігристого вина.

Вина SHABO завоювали безліч нагород на престижних конкурсах / Фото shabo

Вина цієї колекції мають чимало нагород міжнародних конкурсів.

SHABO CLASSIC Brut відзначено нагородами Decanter World Wine Awards (2013), MUNDUS VINI (2013), Effervescents du Monde (2013), International Wine Challenge (2017), Los Angeles International Wine Competition (2019).

SHABO CLASSIC Extra Brut: нагороди International Wine Challenge (2012), Decanter World Wine Awards (2013).

SHABO CLASSIC Brut Rose: престижні нагороди від Decanter World Wine Awards (2012), MUNDUS VINI (2013), International Wine Challenge (2013).

Ігристе вино SHABO GRAND RESERVE

Це лімітована колекція витриманих натуральних ігристих вин. Обсяг виробництва колекції Grand Reserve відносно невеликий – до 3500 пляшок кожного найменування за сезон.

Вино SHABO GRAND RESERVE / Фото shabo

Для виробництва цієї лімітованої колекції класичних ігристих відбираються тільки видатні купажі базових вин, які попередньо пройшли процес витримки протягом шести місяців у французьких дубових барриках, оснащених системою регулювання і контролю температури. Далі шампанізація проходить в пляшках на тонкому дріжджовому осаді з подальшою довгою витримкою – від трьох років.

Ігристе вино VAJA GRAND CRU

Ексклюзивна колекція витриманих натуральних ігристих вин, на даний момент – найдорожча колекція ігристих SHABO. Купажі відібрані особисто Важею Іукурідзе – засновником "Дому ігристих вин Shabo". Обсяг колекції обмежений – всього випускають не більше 2100 пляшок кожного найменування за сезон.

Ігристі вина VAJA GRAND CRU створені з винограду, вирощеного на високоцінних міні-ділянках терруару Шабо, якість грунтів яких відповідає вимогам Міжнародної класифікації Grand Cru. Базове вино для цієї колекції також ретельно відбирається, купаж витримується протягом шести місяців у французьких дубових барриках, оснащених системою регулювання і контролю температури. Потім проходить шампанізація в пляшках на тонкому дріжджовому осаді з подальшою довгою витримкою – від п'яти років. Для ігристого вина extra brut характерний non-dosage (повна відсутність експедиційного лікеру), для інших ігристих вин використовують експедиційний лікер найвищої якості.

Ігристі вина SHABO GRAND RESERVE і VAJA GRAND CRU відзначені нагородами таких відомих міжнародних конкурсів, як Effervescents du Monde (2015), International Wine Challenge (2016), Challenge International du Vin (2016), International Wine&Spirit Competition (2016), The Global Sparkling Wine Masters (2016), Los Angeles International Wine Competition (2016), San Francisco International Wine Competition (2016), International Wine Challenge 2 Tranche (2017), Decanter World Wine Awards (2017), International Wine&Spirit Competition (2017), Los Angeles International Wine Competition (2017), San Francisco International Wine Competition (2017), New York International Wine Competition (2017), Effervescents du Monde (2017-2018), Wine and Spirits Wholesalers of America Wine Tasting Competition (2019).

VAJA GRAND CRU Extra Brut: золото, срібло і бронза від таких шанованих конкурсів, як International Wine Challenge (2016), Los Angeles International Wine Competition (2016-2017), New York International Wine Competition (2017).

Пийте класичні ігристі, створені Домом ігристих вин Shabo, насолоджуйтеся їх тонкою, вишуканою ароматикою – це вино зроблено з любов'ю.