В Італії вилучили понад 6000 пляшок несправжнього Sassicaia
Італійські поліцейські заарештували двох осіб, які підробляли один із символів італійського виноробства – супертосканське вино Sassicaia.
За зловмисниками слідкували понад рік, повідомляють thedrinksbusiness. З’ясували, що у 2010-2015 роках вони розливали сицилійське вино під виглядом знаменитого Sassicaia. При цьому пляшки закуповували в Туреччині, а етикетки, кришки, ящики та папір для пакування – у Болгарії.
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Їм вдавалось продавати 4200 пляшки підробленого вина щомісяця на суму близько 400 000 євро. Декілька тисяч ящиків вже готові були до відправки у Китай, Південну Корею та Росію. Аферисти продавали підробки зі складу у Мілані. Саме там поліцейські вилучили контрафакт на суму близько 2 млн євро.