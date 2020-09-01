У Тоскані (Італія) ресторани, бари і магазини почали подавати вино гостям через невеликі отвори у стінах будівель.

"Винні вікна", які з'явилися ще в XVII столітті, вперше за останнє сторіччя почали використовуватися через пандемію коронавірусної інфекції COVID-19 – щоб скоротити ризики зараження, повідомляє Флорентійська асоціація винних вікон Culturale Buchette del Vino.

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"Винні вікна" (Buchette del vino) Невеликі наскрізні отвори у стінах елітних резиденцій. Багаті флорентійці використовували "винні вікна", щоб продавати надлишки вина робочим.

До пандемії коронавірусу вікна не використовувалися ціле століття / Фото Associazione Buchette del Vino

Люди стукали у дерев'яні віконниці, вікна відкривалися, у них брали судини і наповнювали їх винами від сімей, які і сьогодні виробляють найвідоміші вина Італії, – розповів президент Асоціації винних вікон Маттео Фалья.

У 1630-х роках, коли в Італії поширилася епідемія чуми, продавці через "винні вікна" продавали вино. Оплата здійснювалася безконтактним способом: покупці клали монети на металевий піднос, оброблений оцтом.

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На початку ХХ століття "винні вікна", які вважаються невід'ємною частиною культури Тоскани, перестали використовуватися.

Італійці відродили давню традицію через коронавірус / Фото Associazione Buchette del Vino, Osteria delle Brache

Зараз же через "винні вікна" можна замовити не лише вино, але і каву, десерти та морозиво.