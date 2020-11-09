Каберне Фран – сорт, безперечно, цікавий. Його ім’я тобі дуже знайоме, але ти ніяк не пригадаєш, коли й де в останній раз його куштував.

А все тому, що Каберне Фран частіше можна зустріти у складі бордоських блендів – у компанії Каберне Совіньйона та Мерло – аніж у моносортових винах. Але все ж таки сольно він теж виступає, розповідає Сомельє в зелених штанях.

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Каберне Фран, який ще у винному світі фривольно називають "кабфран", – один з найстаріших сортів винограду. Довгий час він перебував у тіні свого "дітиська" – Каберне Совіньйона. Саме так, вам не привиділося, адже Каберне Фран разом з Совіньйон Бланом є пращуром Каберне Совіньйону. І, о боги, наче в індійському кіно, аналіз ДНК показав, що Каберне фран є батьком і сорту Мерло.

Яке походження Каберне Фран?

Вчені припускають, що його батьківщиною є Країна Басків, тобто Іспанія, звідки сорт згодом мігрував на південний захід Франції, а потім завдяки кардиналу Рішельє перебрався і в Долину Луари.

Характер Каберне Фран

Виноградна лоза кабфрану може адаптуватися до різних кліматичних умов, навіть, доволі прохолодних. Сорт вважається невибагливим до ґрунтів, а все ж таки найбільше "до душі" йому глина, вапняк та піщаник.

Каберне Фран має тонку шкірку, завдяки чому вина з цього сорту характеризуються світлим кольором, помірним вмістом танінів та середнім тілом. Однак тонкошкірість робить його уразливим до багатьох хвороб. Каберне Фран називають тим сортом, "який підстрахує", адже він дозріває на тиждень раніше за Каберне Совіньйон. Тому винороби можуть не побоюватися негоди під час збору останнього.

Який на смак Каберне Фран

Виважений та ароматний. Йому притаманна нота зеленого перцю, за що відповідають хімічні сполуки метоксіпіразіни. Однак, що більше стиглий аромат, то менше «зелених» нот він має. Часто в кабфранах можна почути стружку олівця, сушені трави, оливки, томати, вишню, полуницю та малину. Кабфрани з італійською пропискою, окрім ягідного кошика, мають відтінки лакриці та шкіри, чилійські – тютюн та багато пряних спецій. Нова Зеландія славиться елегантними та свіжими Каберне Франами. Теж саме можна сказати й про США. А в канадському Онтаріо з сорту Каберне Фран виробляють чудові айсвайни.

Що із кафбранів можна спробувати в Україні

Анжу, Долина Луари.

Насичене та округле Chateau Soucherie Anjou Rouge у сольному виконанні Каберне Франу. Середній вік лоз – 45 років.

В ароматі вино демонструє ноти чорних ягід, фруктів та спецій. У смаку ягідний водевіль доповнюють лакричні та бальзамічні відтінки. Господарство Chateau Soucherie було засноване у 19 столітті, сьогодні тут хазяйнує родина Бегіно. Сімейство практикує екологічне виноградарство та активно розвиває винний туризм. Вартість цього вина в магазинах "Сільпо" складає 349 грн.

Chateau Soucherie Anjou Rouge/ Фото monopolshop

Тоскана. Fortulla Toscana IGT – тандем Каберне франу та Каберне совіньону (Вартість в магазинах "Сільпо" 629 грн).

Насичене та водночас елегантне вино. На відміну від попереднього зразка тут в ароматі виступають ноти зеленого перцю, стиглої сливи, вишні, прянощів та сіна. Виноградники господарства розташовані на висоті 200 метрів над рівнем моря. Мацерація триває 20 днів при контрольованої температурі, після чого майбутнє вино переливається у циліндро-конічні чани та маленькі дубові діжки, де проводить ще 8 місяців. Дата розливу в пляшки залежить від фази місяцю.

Fortulla Toscana IGT/ Фото giulianaimports