Британська модель і актриса Кара Делевінь разом зі своїми сестрами заснувала бренд ігристих вин Della-Vite.

Бізнес створено спільно з сім'єю Біазіотто, яка володіє маєтком Foss Marai в Італії, і протягом більше трьох поколінь виробляє вина. Про новий бренд Кара розповіла в Instagram.

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Бути Делевінь – означає любити просекко. Тому ми з Поппі і Хлоєю (сестри зірки) раді оголосити про запуск нашого першого спільного бізнесу – просекко під назвою Della-Vite, – написала Кара в Instagram.

Протягом кількох місяців сестри Делевінь шукали виноробню, яка б їм сподобалася і відповідала всім критеріям. Сімейна виноробня Біазіотто розташована в долині Вальдобб'ядене (Італія).

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Бренд уже випустив два перших вина – Prosecco Superiore DOCG і Treviso Prosecco DOC. Обидва заявлені як екологічні та на 100% веганські.

Сестри Делевінь в Італії / caradelevingne, Instagram

Prosecco Superiore DOCG виготовляється з винограду сорту Глера, зібраного з 40-річних лоз у Вальдобб'ядені. Вино має цитрусовий аромат і "багатий і екстра-сухий" характер, пише thedrinksbusiness.

Treviso Prosecco DOC охарактеризовано як "вишукане і універсальне, з чистим і яскравим смаком", і "наповнене ароматами жасмину та лаванди".

На пляшках зображений фірмовий логотип, який розробила Поппі Делевінь. У магазинах Великобританії ці вина можна придбати за ціною 20-25 фунтів стерлінгів (730-920 грн).