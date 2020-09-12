Австралійська співачка Кайлі Міноуг випустила своє друге вино – рожеве Côtes de Provence, вироблене на узбережжі Єра (Франція).

Кайлі Міноуг представила перше вино Signature Rosé кілька місяців ому. Новинка мала серйозний успіх – вино було розпродано тричі, пише Forbes.

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Співачка вирішила не зупинятися на досягнутому успіху. Нове вино стало першим у серії "Колекція". Вартість пляшки становить 23 долари США. Продається вино виключно на сайті знаменитості.

Я так рада дебютувати із серією "Колекція". Côtes de Provence – мій перший вінтаж! Я з нетерпінням чекаю можливості побачити і почути, як людям подобається це красиво бліде, рум'яне прованське рожеве вино, – заявила Кайлі Міноуг.

Зіркове вино виробляється у Франції / Фото kylieminoguewines

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За її словами, смак вина схожий на "відпустку у пляшці".

Всього було випущено 672 ящика вина.

Côtes de Provence – вінтаж 2019 года з ароматами розового грейпфрута, кавуна та лимону. Його смак описується як "свіжий, сухий, з нотками пікантних фруктів", що має "довгий шовковистий" післясмак.

Кайлі Міноуг – прихильниця Розе / Фото kylieminoguewines

У складі вина такі сорти винограду: 50% – Гренаш, 40% – Сенсо і 10% – Роль. Виготовляєтьсяя воно на території Château des Anglades недалеко від французького Єра.

Кайлі Міноуг серйозно захопилася вином / Фото kylieminoguewines