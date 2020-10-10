Голлівудська зірка Кемерон Діас додала червоне вино до свого бренду Avaline.

Свій винний бренд Avaline, про який писав 24 канал, зірка заснувала влітку 2020 роки разом зі своєю подругою Кетрін Пауер.

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Спочатку в асортименті були представлені два органічних сухих вина – іспанське біле і французьке рожеве. За інформацією бренду, вина не містять ніяких штучних добавок і відмінно підходять для вегетаріанців. Вартість однієї пляшки перших двох вин від Діас у США становила 24 долари.

Назву для свого винного бренду Діас вибрала серед імен для новонароджених – так з'явився Avaline.

Кемерон Діас (праворуч) пишається своїм винним брендом / Фото Avaline

У вересні "скарбничка" бренду поповнилася червоним французьким вином. Поки воно не надійшло у продаж – регіон Франції, де воно виробляється, не розкривається. Відомо, що "чисте" вино виготовлене із суміші екологічно чистих сортів винограду Гренаш і Сіра.

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Слід зазначити, що з моменту запуску бренду Avaline в липні 2020 року було продано близько 120 тисяч пляшок білого і рожевого вина від Діас.

Голлівудська актриса дуже пишається брендом і називає своє вино "чистим". На етикетках зіркового вина зазначено, що воно не містить ГМО і глютен, також в ньому немає цукру, барвників або штучних концентратів.