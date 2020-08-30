Нещодавно почула конспірологічну теорію про генномодифікований виноград. Буцімто виноград клонують у напівсекретних лабораторіях, а потім із нього роблять вино із надприродно яскравим ароматом.

Конкретно тоді мова йшла про Совіньйон Блан. Хоча мені здається, що теорія виникла тому, що винні професіонали та любителі що частіше пишуть та дискутують про клони всіх сортів винограду. Та чи всі розуміють, що значить слово "клони"? Однак одразу про клони не можна. Бо ви вже дорослі, і прийшов час поговорити про те, як розмножується виноград, пише "Сомельє в зелених штанях".

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Є два варіанти – статевий та вегетативний.

Статевий варіант передбачає, що нова рослина проросте із насінини, матиме двох батьків і абсолютно новий набір генів. І це буде новий сорт! Тобто в умовних тата-мерло і мами-мерло завжди "народжується" будь-хто, але не Мерло! І якщо наступного року у тих самих батьків-мерло знову хтось "народиться", то це буде новий не-мерло, зовсім не подібний до попереднього результату схрещення. От у мене є сестра. Батьки у нас однакові, але ми – люди різні. Те саме і з виноградом. Вирощений з однієї насінини виноград = новий сорт.

Вегетативне розмноження здійснюється за допомогою шматочка дорослої рослини (живця) і здатності до регенерації. Нова рослина, де-факто, буде не дитиною, а відокремленою частиною попередньої рослини з ідентичним геномом. Тобто з Мерло нарешті можна отримати Мерло. Скільки завгодно разів. Вирощений із живця виноград = ідентична копія батьківської рослини, той самий сорт.

Винороби пояснили, що таке клони винограду / Фото Сомельє в зелених штанях

За даними Міжнародної організації винограду та вина OIV, насадження Каберне совіньйону, одного із найпопулярніших технічних сортів у світі, займають 341 000 гектарів, це приблизно 1,5-2 млрд рослин. І все це завдяки лише одній насінині(!)... ну, і дуже великій кількості живців.

Можна нарізати дуже багато шматочків лози від одного куща винограду, проростити й висадити у різних куточках планети. Десь буде сонячно, десь холодно, десь посушливо – список можете доповнити за власним бажанням.

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І якщо ми продовжуватимемо свій експеримент і повернемося до цих рослин через багато років, то побачимо, що не всі вони однакові. Десь грона більші, у когось ягоди дрібніші, а он там зовсім інше забарвлення. Вони мутували. Самостійно. Але тепер ми можемо обрати ту рослинку, властивості якої нам подобаються найбільше, і нарізати нових живців. Результат такої селекції й буде клоном! Без пробірок та ГМО-загрозливих речей. Тобто клон – це рослина, отримана від ідентичної материнської лози для відтворення її позитивних характеристик.

Оскар за "Атаку клонів" мав би отримати Ді Капріо Піно Нуар. По-перше, вчені вважають цей сорт "генетично нестабільним", тобто він схильний до постійних мутацій. По-друге, велика кількість його варіацій пов'язана з тривалою історією культивування.

Кожен сорт винограду має свого клона / Фото Pixabay

Піно має щонайменше 1000 років і, за даними французької бази даних сортів та клонів ENTAV/INRA, близько 50 комерційних варіацій. Водночас його прямий нащадок сорт Пінотаж (Піно нуар х Сенсо) у свої 95 років має лише один офіційно сертифікований у Франції клон.

Піно Нуар вирощують у багатьох регіонах і застосовують для виробництва різних типів вин. Клони Піно Нуару із високою врожайністю, кислотністю та розмірами ягід застосовують для виробництва шампанського та інших ігристих вин (386, 389, 666, 872, 927 тощо). А для червоних вин вирощують клони із нижчою врожайністю та меншими гронами (114, 115, 667, 777 тощо). Навіть Піно Блан та Піно Грі чисто технічно – не окремі сорти, а клони Піно Нуару. Адже вони мають такий самий ДНК, в якому сталися мутації за кольором.

Клони – це прикольно. Довкола них чудово будується сторітелінг. От дивіться, в Орегоні частина виноробів хизується клонами групи Dijon (115, 667, 777), інша працює виключно з Pommard. Осторонь стоять прихильники Wädenswil. Коли ви відвідуєте дегустаційний зал Pommard-центристів, вам розказують про переваги цього клону і відверті недоліки інших. І вам цікаво поїхати до ідейних ворогів і спробувати вино ще й там. Бо це уже буде не десятий Піно Нуар за сьогодні, а перший Wädenswil або 777!

Клони – це смачно. Бо вони дозволяють створити чудову можливість для купажування. Так, у вас в бокалі буде сортове вино, але внаслідок того, що винороб працював з кількома клонами, воно буде складним і багатогранним.

Отже, по-перше, ніколи не бійтеся клонів винограду. Вони натуральні та не кусаються. По-друге, – сприйміть це як ідею для наступної подорожі на винарню – вмовте розважливого винороба порівняти декілька клонів під час дегустації. Не пожалкуєте!