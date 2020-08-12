Коктейлі з білого вина: як приготувати просто і швидко
У літню спеку хочеться вживати побільше освіжаючих напоїв. Все це можна готувати, не виходячи з дому.
Як отримати смачні охолоджуючі коктейлі з мінімумом інгредієнтів, розповідає 24 канал.
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Ананасовий кулер
Складові:
- Біле сухе вино – 60 мл
- Лимонний сік – 15 мл
- Ананасовий сік – 60 мл
- Цукор – 0,5 ч. Л.
- Содова – 90 мл
- Лід
Біле вино і соки змішуємо в шейкері. Додаємо цукор і лід. Через сито переливаємо напій в келих з кубиками льоду, після чого додаємо содову. У коктейль видавлюємо шматочок лимона і занурюємо його в келих. Цей напій освіжить в літню спеку.
Ананасовий кулер готується за кілька хвилин / Фото vzboltay
Spritzer
Для приготування потрібно:
- Біле сухе вино – 75 мл
- Газована вода – 75 мл
- М'ята – за смаком
- Лимон
- Лід
Вино і газовану воду змішуємо, виливаємо напій в келих з кубиками льоду. Додаємо лимон і за бажанням м'яту.
Легкий літній коктейль швидко втамує спрагу / Фото Chowhound
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Мімоза
Інгредієнти:
- Ігристе біле вино – 750 мл
- Апельсиновий сік – 150 мл
- Апельсиновий лікер – 6 ст. л.
- Морозиво
Змішуємо апельсиновий сік і лікер, розливаємо в келихи. Додаємо в кожен з них вино і по ложечці морозива. Подається відразу після приготування.
Мімоза – відмінний варіант для літа / Фото mircocktails
КВ Кулер
Знадобиться:
- Біле солодке вино – 60 мл
- Бехерівка – 45 мл
- Содова – 100 мл
- Червоний виноград – 6 шт.
- Білий виноград – 6 шт.
- Лід
В об'ємний коктейльний стакан наливається вино, бехерівка, содова і лід. Після цього додається порізаний виноград.
Напій стане цікавою знахідкою в жарку пору року / Фото vzboltay
Трав'яний коблер
Складові:
- Біле солодке вино – 45 мл
- Джин – 20 мл
- Бехерівка – 20 мл
- Цукровий сироп – 10 мл
- Грейпфрутовий фреш – 20 мл
- Апельсин – 1 шт.
- Грейпфрут – 1 шт.
- Червоний виноград – 6 шт.
- Лід
Фрукти необхідно подрібнити і видавити в келихи. Далі наливається вино, джин, бехерівка, сироп і фреш. Додається подрібнений лід і перемішується барною ложкою до появи інею на стінках келиха.
Фрукти і біле вино – відмінне поєднання для боротьби зі спрагою / Фото vzboltay