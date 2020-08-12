У літню спеку хочеться вживати побільше освіжаючих напоїв. Все це можна готувати, не виходячи з дому.

Як отримати смачні охолоджуючі коктейлі з мінімумом інгредієнтів, розповідає 24 канал.

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Ананасовий кулер

Складові:

Біле сухе вино – 60 мл

Лимонний сік – 15 мл

Ананасовий сік – 60 мл

Цукор – 0,5 ч. Л.

Содова – 90 мл

Лід

Біле вино і соки змішуємо в шейкері. Додаємо цукор і лід. Через сито переливаємо напій в келих з кубиками льоду, після чого додаємо содову. У коктейль видавлюємо шматочок лимона і занурюємо його в келих. Цей напій освіжить в літню спеку.

Ананасовий кулер готується за кілька хвилин / Фото vzboltay

Spritzer

Для приготування потрібно:

Біле сухе вино – 75 мл

Газована вода – 75 мл

М'ята – за смаком

Лимон

Лід

Вино і газовану воду змішуємо, виливаємо напій в келих з кубиками льоду. Додаємо лимон і за бажанням м'яту.

Легкий літній коктейль швидко втамує спрагу / Фото Chowhound

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Мімоза

Інгредієнти:

Ігристе біле вино – 750 мл

Апельсиновий сік – 150 мл

Апельсиновий лікер – 6 ст. л.

Морозиво

Змішуємо апельсиновий сік і лікер, розливаємо в келихи. Додаємо в кожен з них вино і по ложечці морозива. Подається відразу після приготування.

Мімоза – відмінний варіант для літа / Фото mircocktails

КВ Кулер

Знадобиться:

Біле солодке вино – 60 мл

Бехерівка – 45 мл

Содова – 100 мл

Червоний виноград – 6 шт.

Білий виноград – 6 шт.

Лід

В об'ємний коктейльний стакан наливається вино, бехерівка, содова і лід. Після цього додається порізаний виноград.

Напій стане цікавою знахідкою в жарку пору року​ / Фото vzboltay

Трав'яний коблер

Складові:

Біле солодке вино – 45 мл

Джин – 20 мл

Бехерівка – 20 мл

Цукровий сироп – 10 мл

Грейпфрутовий фреш – 20 мл

Апельсин – 1 шт.

Грейпфрут – 1 шт.

Червоний виноград – 6 шт.

Лід

Фрукти необхідно подрібнити і видавити в келихи. Далі наливається вино, джин, бехерівка, сироп і фреш. Додається подрібнений лід і перемішується барною ложкою до появи інею на стінках келиха.

Фрукти і біле вино – відмінне поєднання для боротьби зі спрагою​ / Фото vzboltay