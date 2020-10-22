За результатами Всеукраїнського рейтингу ВГО "Асоціації платників податків України", яка об’єднує понад 3 000 підприємств, компанія SHABO отримала звання "Сумлінний платник податків – 2019".

Серед головних критеріїв оцінювання: податкова дисципліна, повнота та своєчасність сплати податків і зборів, середня зарплата та кількість робочих місць на підприємстві, соціальний пакет роботодавця, благодійність тощо.

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Всеукраїнський рейтинг "Сумлінні платники податків" започатковано в 2011 році. Мета – відзначення здобутків кращих платників податків та створення сприятливих умов для розвитку взаємовигідної співпраці між державою і бізнесом.

Впевнені, що той, хто працює у прозорому чесному форматі та добросовісно сплачує податки, сумлінно виконує свої обов’язки перед державою, забезпечує її соціально-економічну стабільність та суспільний добробут, – той піклується про Україну, її майбутнє, особливо в умовах сьогодення, коли вся країна бореться з COVID-19, і як ніколи потребує нашої підтримки, – відзначив Грігол Катамадзе, президент ВГО "Асоціація платників податків України".

За останні три роки SHABO сплатила податків більше, ніж 1,4 млрд грн до бюджетів різних рівнів, за 9 місяців 2020 року – близько 360 млн грн. Компанія – активний учасник у питаннях життєзабезпечення та благоустрою регіону, в якому працює. Постійно надає матеріальну допомогу дитячим дошкільним закладам, районним лікарням, школам, підтримує спортивні команди та культурні заходи.

Ми переконані, що у питанні стабільності та добробуту країни велику роль відіграє саме відповідальна сплата податків. Таким чином вітчизняні компанії та підприємства демонструють небайдужість до теперішнього та майбутнього своєї держави, – коментує Гіоргі Іукурідзе, СЕО компанії SHABO.

Компанія SHABO є одним з найбільших платників податків виноробної галузі країни, про що свідчать і сім відзнак Всеукраїнського рейтингу "Сумлінні платники податків". Окрім цього, компанія увійшла до ТОП-25 кращих роботодавців України 2020.