Перша згадка про вино є ще у 6 тисячолітті до нашої ери. Грузини виробляли його з виноградного соку та витримували під землею у глиняних амфорах. Сьогодні вино вивчають науковці та діляться з нами цікавими фактами про нього.

1. Вино пити треба потрохи. Це краще, ніж не пити взагалі

Так, все правильно. Не дивуйтеся. Потрібно пити, тому в червоному вині є антиоксиданти, які знижують ризик серцево-судинних захворювань та діабету 2 типу, повідомляє Wine Folly. Якщо перебільшувати свою дозу, то вино навпаки буде шкідливим для вашого здоров’я.

Практично все у вині, що не є алкоголем чи водою, є різновидом поліфенолу. До них відносять таніни, кольоровий пігмент, винні аромати, ресвератрол та близько 5 тисяч інших рослинних сполук.

Вони також містяться у зеленому чаї та темному шоколаді. Ця сполука спеціально асоціюється зі зменшенням холестеринового нальоту в судинах, що дуже корисно для здоров’я серця та довголіття.



Молоде вино корисніше, ніж старе / Фото Jill Wellington on Pixabay

2. Не всі червоні вина однакові

Деякі вина мають значно більший вміст корисних речовин, ніж інші. Наприклад, в Каберне Совіньоні більше танінів, ніж в Піно Нуаре. Однак в обох винах їх набагато менше, ніж в Таннат, Пті Сіра або Сагрантіно.

Ось кілька підказок, як вибрати найкраще вино:

червоні сухі вина корисніші за солодкі,

червоні вина з низьким вмістом алкоголю (бажано нижчим за 13% ABV) є кориснішими, ніж високоалкогольні вина,

червоні вина з вищим вмістом таніну (ті, які є більш терпкими) корисніші.

3. Колір вину надає виноградна шкірочка

Колір у вині походить від рослинного пігменту, який називається антоціанін, що міститься в шкірці червоного винограду.



Колір вину надає шкірка винограду / Фото Photo by Photo by Maksym Kaharlytskyi on Unsplash

4. З часом червоні вина стають світлішими за кольором

Старі вина втрачають інтенсивність – стають менш яскравими та більш прозорими.

5. Майже всі червоні вина походять з одного виду винограду

Всі найпоширеніші червоні вина, включаючи сорти Каберне Совіньйон, Сіра, Мерло та Піно Нуар, належать до одного різновиду винограду: Vitis vinifera, або "виноград культурний", заведено вважати різновидом винограду, з якого потрібно виробляти вино. Ви будете здивовані, але Vitis vinifera не походить із Франції. Він родом зі Східної Європи!



Білий виноград походить від червоного / Фото Photo by Maja Petric on Unsplash

6. Червоний виноград старший за білий

Вважається, що виноград жовтого та зеленого кольору, з якого виробляють білі вина, походить від мутації ДНК червоних виноградних лоз. Цікавий факт, що Піно Нуар і Піно Блан мають однакову ДНК.

7. З червоного винограду можна зробити біле вино

Оскільки вино отримує колір від виноградних шкірок, то з червоного винограду також можна зробити біле вино. Таке вино виготовляється за спеціальною технологією, без контакту з виноградними шкірками. Наприклад, шампанське Blanc de Noirs – це біле ігристе вино, виготовлене з червоного винограду Піно Нуар та Піно Меньє, червона шкірка якого не брала участь у бродінні.