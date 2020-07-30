Розкрито користь вина для організму людини
Вино – напій, який притягує не лише своїми незрівнянними смаками і ароматами, але й корисними властивостями.
Вчені багатьох країн довели користь вина для здоров'я людини. Чим же корисний напій, розповідає 24 канал.
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ВиноАлкогольний напій з міцністю 9-22%, який виходить внаслідок спиртового бродіння виноградного соку.
Цікаве про вино
Вино здавна вважалося напоєм для представників вищого суспільства. Багато вчених вихваляли його і неодноразово заявляли про його користь для людського організму.
- Відомий хімік Луї Пастер назвав вино найздоровішим і найгігієнічнішим з усіх напоїв.
- Англійські дослідники рекомендували щодня випивати близько півлітра червоного вина чоловіками і третини літра жінками. На їхню думку, воно підвищує рівень антиоксидантів в крові і допомагає уникнути атеросклерозу.
- Данські вчені заявили, що чим більше вина вживає людина, тим довше живе.
- Американці також визнали користь вина, рекомендувавши жінкам випивати 150 г вина щодня, а чоловікам – 300 г.
Користь вина визнали вчені багатьох країн / Фото Pixabay
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Корисні властивості вина
- помірна доза підвищує вміст ліпопротеїдів високої щільності, що знижує ризик серцево-судинних захворювань, а також сприяє розрідженню крові;
- компонент ресвератол, який є у вині, працює як антиоксидант і запобігає згущення крові, знижує ризик ішемічної хвороби серця і зміцнює серцево-судинну систему;
- вживання вина у розумних кількостях сприяє прискореному спалюванню калорій;
- стакан вина на день, на думку австралійських учених, на 50% зменшує ризик розвитку раку яєчників;
- червоне вино знижує ризик смерті;
- підвищує рівень естрогенів, які в свою чергу уповільнюють процес вікового руйнування кісток;
- жінки у віці від 70 до 81 року, які помірно споживають вино, на 23% менше схильні до ризику захворіти на старече недоумство.
Вино потрібно вживати у помірних дозах / Фото foodandmood
Важливо пам'ятати, що вино має корисні властивості, якщо вживається в помірних дозах.