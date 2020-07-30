Вино – напій, який притягує не лише своїми незрівнянними смаками і ароматами, але й корисними властивостями.

Вчені багатьох країн довели користь вина для здоров'я людини. Чим же корисний напій, розповідає 24 канал. Читайте Як виробляють вино: технологія і основні етапи Вино Алкогольний напій з міцністю 9-22%, який виходить внаслідок спиртового бродіння виноградного соку. Цікаве про вино Вино здавна вважалося напоєм для представників вищого суспільства. Багато вчених вихваляли його і неодноразово заявляли про його користь для людського організму. Відомий хімік Луї Пастер назвав вино найздоровішим і найгігієнічнішим з усіх напоїв.

Англійські дослідники рекомендували щодня випивати близько півлітра червоного вина чоловіками і третини літра жінками. На їхню думку, воно підвищує рівень антиоксидантів в крові і допомагає уникнути атеросклерозу.

червоного вина чоловіками і третини літра жінками. На їхню думку, воно в крові і допомагає Данські вчені заявили, що чим більше вина вживає людина, тим довше живе.

вживає людина, Американці також визнали користь вина, рекомендувавши жінкам випивати 150 г вина щодня, а чоловікам – 300 г. Користь вина визнали вчені багатьох країн / Фото Pixabay Цікаво Вино: його особливості та переваги перед іншими напоями Корисні властивості вина помірна доза підвищує вміст ліпопротеїдів високої щільності, що знижує ризик серцево-судинних захворювань , а також сприяє розрідженню крові;

високої щільності, що , а також компонент ресвератол, який є у вині, працює як антиоксидант і запобігає згущення крові , знижує ризик ішемічної хвороби серця і зміцнює серцево-судинну систему;

, знижує ризик ішемічної хвороби серця і вживання вина у розумних кількостях сприяє прискореному спалюванню калорій;

стакан вина на день, на думку австралійських учених, на 50% зменшує ризик розвитку раку яєчників;

червоне вино знижує ризик смерті;

підвищує рівень естрогенів , які в свою чергу уповільнюють процес вікового руйнування кісток;

, які в свою чергу жінки у віці від 70 до 81 року, які помірно споживають вино, на 23% менше схильні до ризику захворіти на старече недоумство. Вино потрібно вживати у помірних дозах / Фото foodandmood Важливо пам'ятати, що вино має корисні властивості, якщо вживається в помірних дозах.