Солодка помилка природи або скарб світового виноробства – настільки по-різному називають "крижане вино".

Що це за вино, як і коли воно з'явилося і що в ньому особливого, розповідає 24 канал.

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Ice wine Особливий вид десертного вина, яке виготовляється із замороженого природним шляхом винограду.

За однією з легенд, вперше "заморожене вино" могло з'явитися у Стародавньому Римі. Це пов'язано з документом Плінія Старшого, який згадав, що деякі види винограду не збиралися до заморозків. Однак достеменно невідомо, чи вироблялося вино з цього врожаю.

За іншою версією, "крижане вино" вперше виготовили 1794 році у Німеччині: через раптові заморозки весь урожай замерз. Відчайдушні винороби вирішили все ж використовувати цей виноград і пустили його під прес. Вино вийшло надзвичайно солодким і з розкішним ароматом – німці назвали його Eiswein.

Найбільшими виробниками Ice wine є Німеччина і Канада​ / Фото wineacademylv

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Як виробляють Eiswein

Для приготування "крижаного вина" використовують тільки той виноград, який замерз у результаті морозів, тобто природним шляхом. У Німеччині урожай збирають, коли температура повітря падає нижче -7°C, у Канаді -8°C. На цей момент плоди повинні бути повністю зрілими. Виноград доставляють на виробництво, де поміщають в дробарку, а потім відправляють під прес. Бродіння соку через підвищений вміст цукру триває 3-6 місяців (що значно довше, ніж при виробництві звичайного вина), після чого народжується "крижане вино". Його міцність становить 9-12%, цукор – 150-350 г/л.

У деяких країнах, наприклад, Японії виноград заморожують штучно, не залишаючи на лозах. Однак таке вино не прийнято вважати справжнім. В "рідних" країнах Ice wine (Німеччині, Канаді, США та Австрії) така технологія і зовсім заборонена.

В основному використовуються такі сорти винограду: Рислінг, Каберне Фран, Відаль Блан, Піно Блан, Шенен Блан, Грюн Вельтлінер, Гевюрцтрамінер, Мерло.

У 2020 році в Німеччині не змогли зібрати урожай для Eiswein​ / Фото istockphoto

Цікаві факти

Айсвайн, як правило, випускають у невеликих пляшках – 200 мл, 375 мл, рідше можна зустріти 500 мл.

– 200 мл, 375 мл, рідше можна зустріти 500 мл. Для виробництва 1 літра Ice wine потрібно у 4-5 разів більше винограду, ніж для сухого вина , тому його ціну не назвеш низькою (вона може становити $50 за пляшку).

, тому його ціну не назвеш низькою (вона може становити $50 за пляшку). Eiswein з роками може втрачати частину аромату і свіжості, тому його прийнято пити молодим.

Найбільшими виробниками "крижаного вина" є Німеччина і Канада. Також його виготовляють в Австрії, США, Чилі, Новій Зеландії, Словенії і т.д.

"крижаного вина" є Німеччина і Канада. Також його виготовляють в Австрії, США, Чилі, Новій Зеландії, Словенії і т.д. "Крижане вино" виробляють і в Україні – лімітована серія Ice wine представлена у колекції вин SHABO.

"Крижане вино" є і в Україні / Фото shabo.ua

У 2020 році в Німеччині не змогли зібрати урожай винограду для виробництва Eiswein через аномально теплу зиму. "2019 рік увійде в історію як перший, коли по всій країні не було врожаю для" крижаного вина", – заявили в Інституті вина.

Ice wine подають охолодженим до +10...+ 12°C у келихах для білого або червоного вина.

до +10...+ 12°C у келихах для білого або червоного вина. "Крижане вино" прекрасно поєднується з фуа-гра, з сирами з цвіллю, з лимонними десертами, ванільними солодощами і білим шоколадом.

"Крижане вино" відмінно поєднується з фруктовими десертами​ / Фото vocal.media