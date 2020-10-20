Традиційні методи грузинського виноробства стали ближчими до українців. На території нашої країни виготовляють червоне та біле вино за унікальною технологією – квеврі.

То дійсно значний крок для виноробства України, адже це не лише зародження нових традицій, а й відродження давніх технологій у світі.

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Нам дуже хотілося цей унікальний смак донести українцям. Тепер за цим вином не обов'язково їхати в Грузію. Так, технологія – кахетинська, дотримані всі нюанси створення вина, але народилося це вино на українських землях, на українському виробництві, – діляться в SHABO, де нещодавно випустили нову колекцію червоних вин квеврі.

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Подібна технологія не має аналогів у світі і занесена до ЮНЕСКО. Їй понад 8 тисяч років, а Батьківщиною цього вина вважають Кахетію. За цією методикою виноградний сік разом із мезгою (шкіркою, кісточками та гребенями), розміщують бродити у глиняних амфорах, так званих квеврі, – зазначив Леван Шинджикашвілі, національний менеджер HoReCa компанії SHABO.

Квеврі закопують у землю. Зазвичай, для цього виділяють окреме приміщення із земляною підлогою – марані. Так вино витримують до пів року.

В SHABO використовують 15 квеврі / Фото SHABO

Особливими є і самі квеврі. Виготовляють їх лише в Грузії і тільки з відповідної глини. Секрети виробництва передають з покоління в покоління. До сьогодні залишилося лише декілька грузинських династій, які створюють ці унікальні ємності. Стати власником квеврі – це і про очікування свого замовлення іноді більше року, і про нелегку доставку нестандартних та водночас тендітних "амфор".

Усі квеврі в SHABO привезені саме з Грузії / Фото SHABO

Для створення "амфорного" вина в SHABO використовують 12 квеврі об'ємом по 1 400 літрів, і три – по 2 000 літрів.

Вино квеврі – лімітована колекція SHABO Reserve – лише декілька тисяч пляшок.

SHABO Reserve Каберне / Фото shaboshop

SHABO Reserve Мерло / Фото shaboshop

Повний асортимент якого є у фірмовому магазині компанії, що при виробництві, та в онлайн-магазині SHABOSHOP.