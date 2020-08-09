У літню пору року легкі коктейлі з ігристого особливо актуальні. Вони не лише смачні, але і освіжаючі.

Багато з них можна приготувати навіть вдома без особливих зусиль. 24 канал публікує найпопулярніші рецепти коктейлів з ігристим.

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Як правильно готувати коктейлі з ігристим

Інгредієнти і келихи для подачі повинні бути добре охолоджені. У повному келиху має бути не менше 30% вільного об'єму – це дозволить відчути букет. Ігристе потрібно обережно вливати в келих, щоб зберегти пухирці. Всі продукти мають бути якісними. Для приготування використовуйте мірну ємність, це дозволить отримати кращу версію коктейлю.

Найпопулярніші рецепти

Шампань-айс

Цей коктейль також називають алкогольним десертом. Він неймовірно смачний і ароматний.

Інгредієнти:

Брют чи сухе ігристе – 50 мл

Пломбір – 100 г

Свіжа полуниця – 50 г

М'ята – за смаком

Полуницю потрібно крупно нарізати, м'яту – дрібно, і разом з морозивом викласти в келих. Налити ігристе. Подавати відразу ж після приготування з десертною ложкою і трубочкою.​

Шампань-айс порадує в літню спеку / Фото evgcook

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French 75

Підійде для тих, хто любить міцніші коктейлі.

Знадобиться:

Ігристе – 100 мл

Джин – 50 мл

Лимонний сік – 50 мл

Цукор – 1 ст. л.

Лід

У шейкер наливаємо лимонний сік, джин і додаємо цукор. Збовтуємо протягом хвилини. Виливаємо в келих з льодом і додаємо ігристе. Можна прикрасити лимоном. Подається коктейль з трубочкою.

French 75 – напій для поціновувачів міцних коктейлів / Фото koktejli

Кір Рояль

Універсальний і простий у приготуванні коктейль.

Інгредієнти:

Ігристе – 100 мл

Вишневий лікер – 1 ч. л.

Малиновий лікер – 1 ч. л.

Наливаємо лікери, акуратно додаємо ігристе. У напій можна "впустити" ягоду. Подається у високих вузьких бокалах.

Кір Рояль – дуже легкий у приготуванні, але смачний і привабливий / Фото koktejli

Мімоза

Це класика серед коктейлів.

Знадобиться:

Ігристе – 40 мл

Апельсиновий фреш – 40 мл

Цедра лимону – за смаком

М'ята – за смаком

Фреш і ігристе (важливо – напої мають бути охолодженими) вливаються у високий келих. Розмішуємо, прикрашаємо цедрою і гілочкою м'яти.

Мімоза – найвідоміший коктейль з ігристим / Фото koktejli

Ігристе з мартіні

Вважається жіночим коктейлем і користується попитом на дівочих-вечорах.

Що потрібно:

Сухе ігристе – 150 мл

Рожеве мартіні – 150 мл

Полуничний сироп – 30 мл

Ягоди – за смаком

Лід

У келих вливаємо сироп і додаємо лід, мартіні і ігристе. Можна прикрасити листом м'яти і ягодами. Подається у високих вузьких бокалах.

Ігристе з мартіні – відмінний варіант для представниць слабкої статі / Фото alco-boss

Чорне і біле

Відмінний варіант для поціновувачів кави.

Інгредієнти:

Ігристе – 120 мл

Кавовий лікер – 30 мл

Зерна кави – 3 г

У високий келих вливається лікер, додається ігристе. Коктейль прикрашають кавовими зернами.

Чорне і біле – коктейль, який дивовижно виглядає у келиху / Фото alco-boss

Це лише кілька найцікавіших і популярних коктейлів з ігристого. У літню пору можна експериментувати, додаючи різні фрукти, фреші, соки, лікери та сиропи.