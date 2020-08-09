Літні коктейлі з ігристим: 6 рецептів, які легко приготувати вдома
У літню пору року легкі коктейлі з ігристого особливо актуальні. Вони не лише смачні, але і освіжаючі.
Багато з них можна приготувати навіть вдома без особливих зусиль. 24 канал публікує найпопулярніші рецепти коктейлів з ігристим.
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Як правильно готувати коктейлі з ігристим
- Інгредієнти і келихи для подачі повинні бути добре охолоджені.
- У повному келиху має бути не менше 30% вільного об'єму – це дозволить відчути букет.
- Ігристе потрібно обережно вливати в келих, щоб зберегти пухирці.
- Всі продукти мають бути якісними.
- Для приготування використовуйте мірну ємність, це дозволить отримати кращу версію коктейлю.
Найпопулярніші рецепти
Шампань-айс
Цей коктейль також називають алкогольним десертом. Він неймовірно смачний і ароматний.
Інгредієнти:
- Брют чи сухе ігристе – 50 мл
- Пломбір – 100 г
- Свіжа полуниця – 50 г
- М'ята – за смаком
Полуницю потрібно крупно нарізати, м'яту – дрібно, і разом з морозивом викласти в келих. Налити ігристе. Подавати відразу ж після приготування з десертною ложкою і трубочкою.
Шампань-айс порадує в літню спеку / Фото evgcook
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French 75
Підійде для тих, хто любить міцніші коктейлі.
Знадобиться:
- Ігристе – 100 мл
- Джин – 50 мл
- Лимонний сік – 50 мл
- Цукор – 1 ст. л.
- Лід
У шейкер наливаємо лимонний сік, джин і додаємо цукор. Збовтуємо протягом хвилини. Виливаємо в келих з льодом і додаємо ігристе. Можна прикрасити лимоном. Подається коктейль з трубочкою.
French 75 – напій для поціновувачів міцних коктейлів / Фото koktejli
Кір Рояль
Універсальний і простий у приготуванні коктейль.
Інгредієнти:
- Ігристе – 100 мл
- Вишневий лікер – 1 ч. л.
- Малиновий лікер – 1 ч. л.
Наливаємо лікери, акуратно додаємо ігристе. У напій можна "впустити" ягоду. Подається у високих вузьких бокалах.
Кір Рояль – дуже легкий у приготуванні, але смачний і привабливий / Фото koktejli
Мімоза
Це класика серед коктейлів.
Знадобиться:
- Ігристе – 40 мл
- Апельсиновий фреш – 40 мл
- Цедра лимону – за смаком
- М'ята – за смаком
Фреш і ігристе (важливо – напої мають бути охолодженими) вливаються у високий келих. Розмішуємо, прикрашаємо цедрою і гілочкою м'яти.
Мімоза – найвідоміший коктейль з ігристим / Фото koktejli
Ігристе з мартіні
Вважається жіночим коктейлем і користується попитом на дівочих-вечорах.
Що потрібно:
- Сухе ігристе – 150 мл
- Рожеве мартіні – 150 мл
- Полуничний сироп – 30 мл
- Ягоди – за смаком
- Лід
У келих вливаємо сироп і додаємо лід, мартіні і ігристе. Можна прикрасити листом м'яти і ягодами. Подається у високих вузьких бокалах.
Ігристе з мартіні – відмінний варіант для представниць слабкої статі / Фото alco-boss
Чорне і біле
Відмінний варіант для поціновувачів кави.
Інгредієнти:
- Ігристе – 120 мл
- Кавовий лікер – 30 мл
- Зерна кави – 3 г
У високий келих вливається лікер, додається ігристе. Коктейль прикрашають кавовими зернами.
Чорне і біле – коктейль, який дивовижно виглядає у келиху / Фото alco-boss
Це лише кілька найцікавіших і популярних коктейлів з ігристого. У літню пору можна експериментувати, додаючи різні фрукти, фреші, соки, лікери та сиропи.