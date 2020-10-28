У Лівані у Телль-ель-Бурак археологи знайшли винний прес, який виготовили щонайменше у 7 столітті до нашої ери.

Він зберігся у хорошому стані. Це дозволило науковцям не лише проаналізувати давнє виноробство, але й вивчити фінікійські будівельні техніки, повідомляє The drinks business.

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Прес складається з двох великих тазів, вистелених штукатуркою і розташованих один над іншим. Виноград осідав в першому подрібненому басейні, а сік стікав у нижній басейн, де його потім можна було збирати в банки і переносити в інші чани та амфори для бродіння та транспортування. Збірний басейн мав місткість 4542,5 літрів нового сусла.



Прес складався з двох басейнів / Фото Tell el-Burak Archaeological Project

Науковці підтвердили, що він більш-менш ідентичний іншим пресам для вин та оливок, що були розповсюджені у Середземномор'ї протягом бронзового та залізного століть.



Науковці змогли дослідити прес, бо він зберігся у чудовому стані / Фото Tell el-Burak Archaeological Project

Також на місці розкопок знайшли велику кількість насіння. На їхню думку, це вказує на те, що виноград сюди привозили з навколишніх виноградників.

Фінікійці активно поширювали вино і виноробство через торгівлю, а також через свою колонію в Африці, Іспанії, на островах Сардинія і Сицилія.

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Знахідка унікальна для цього місця, тому що узбережжя Лівану раніше ретельно не досліджувалось археологами. Розкопки тут мали стихійний характер.