Голлівудські зірки випустили "Карантинне вино": що в ньому особливого
Акторська сімейна пара Міла Куніс і Ештон Кутчер випустили "Карантинне вино".
Quarantine Wine виготовлено у благодійних цілях спільно з винним баром Nocking Point Wines, пише nockingpointwines.
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Ідея випустити Quarantine Wine належить Мілі Куніс. Її чоловік Ештон Кутчер звернувся з пропозицією до співзасновника Nocking Point Ендрю Хардінга. Так з'явилося "Карантинне вино", кошти від продажу якого спрямовані на боротьбу проти COVID-19.
Про своє вино пара розповіла у відеоролику. Воно випущено у співпраці з виноробнею Battle Creek Vineyards. Ціна набору з двох пляшок – від 38,4 до 50 доларів США.
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Вино випущено з оригінальною "порожньою" етикеткою. За словами Міли і Ештона, кожен може розписати її самостійно, вказавши імена тих, за кого хотів би випити в умовах карантину. Актори закликали фотографувати етикетки і розміщувати в соціальних мережах під хештегом #quarantinewine.
"Карантинне вино" випущено з чистою етикеткою / Фото nockingpointwines
Завдяки зірковому вину вдалося зібрати понад 1 мільйон доларів. Ця сума була перерахована благодійним фондам.