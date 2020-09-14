Акторська сімейна пара Міла Куніс і Ештон Кутчер випустили "Карантинне вино".

Quarantine Wine виготовлено у благодійних цілях спільно з винним баром Nocking Point Wines, пише nockingpointwines.

Читайте Що п'ють знаменитості: улюблені вина зірок

Ідея випустити Quarantine Wine належить Мілі Куніс. Її чоловік Ештон Кутчер звернувся з пропозицією до співзасновника Nocking Point Ендрю Хардінга. Так з'явилося "Карантинне вино", кошти від продажу якого спрямовані на боротьбу проти COVID-19.

Про своє вино пара розповіла у відеоролику. Воно випущено у співпраці з виноробнею Battle Creek Vineyards. Ціна набору з двох пляшок – від 38,4 до 50 доларів США.

Актуально Зірки, які вирішили стати виноробами

Вино випущено з оригінальною "порожньою" етикеткою. За словами Міли і Ештона, кожен може розписати її самостійно, вказавши імена тих, за кого хотів би випити в умовах карантину. Актори закликали фотографувати етикетки і розміщувати в соціальних мережах під хештегом #quarantinewine.

"Карантинне вино" випущено з чистою етикеткою / Фото nockingpointwines

Завдяки зірковому вину вдалося зібрати понад 1 мільйон доларів. Ця сума була перерахована благодійним фондам.