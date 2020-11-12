Хочете відсвяткувати особливу подію у ресторані та принести свій алкоголь? Зателефонуйте та спитайте, чи є у них послуга cork fee. Що це таке – читайте у нашому матеріалі.

Cork fee – це плата за відкупорювання у закладі пляшки, яку ви принесли з собою. Так званий “податок на пробку”. Тобто, ви оплачуєте за те, що її відкриють, за потреби охолодять чи декантують та подадуть на стіл.

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Ця послуга з’явилася вперше в Австралії у 60-х роках. Ресторатори Мельбурна придумали її, щоб заохотити клієнтів відвідувати заклади і в період кризи, повідомляє cf.ua. Відвідувачі могли приносити свою випивку, тому послугу назвали bring your own bottle – "принеси свою пляшку". Ідею швидко підхопили в США, Новій Зеландії та Канаді, потім вона з’явилася і у Європі, змінивши назву з BYOB на cork fee.

Спеціальна ліцензія на продаж алкоголю у закладі дорога. А ось на розпиття алкогольних напоїв вона взагалі потрібна, або коштує дешевше.

Зараз цей сервіс впроваджений і в Україні. Хоча наші ресторани та кафе не одразу ввели цю послугу через те, що основний прибуток мають саме з продажу алкоголю.

В середньому ціна за відкупорювання своєї пляшки – 100-150 гривень.