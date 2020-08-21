Виноробство – процес складний і трудомісткий. Однак у результаті виходить безліч видів і стилів.

Напівсолодкі вина – один з них. Чим вони примітні і які бувають, розбирався 24 канал.

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За вмістом цукру і спиртової основи розрізняють вина:

тихі столові; ігристі; тихі кріплені вина.

У свою чергу тихі столові вина діляться на:

сухі (сахар до 0,3%, спирт – 9-14%);

(сахар до 0,3%, спирт – 9-14%); напівсухі (сахар – 0,5-2,5%, спирт – 9-14%);

(сахар – 0,5-2,5%, спирт – 9-14%); напівсолодкі (сахар – 3-8%, спирт – 9-13%).

Напівсолодкі дуже популярні і виробляються у багатьох країнах / Фото Elle Hughes, Pexels

Напівсолодке вино і його особливості

Напівсолодкі вина мають ніжний, свіжий і дуже приємний смак, вони гармонійні і легкі та досить популярні серед споживачів.

Виробництво

Коли виноград досяг зрілості і накопичив потрібну кількість цукру, відбувається збір врожаю і його переробка, потім слідує процес бродіння. Після його завершення виходить вино з рівнем залишкового цукру 0,3%. Далі для отримання напівсолодкого або напівсухого вина додають концентрат виноградного соку і доводять до потрібного відсотка цукру.

Найбільш часто використовуються такі сорти винограду як Шардоне, Совіньон Блан, Мерло, Мускат Оттонель, Сапераві, Каберне Совіньон.

Чим відрізняється від напівсухих і сухих

У напівсолодких винах на відміну від сухих, де частка цукру становить до 0,3%, солодкість досягає 3-8%.

Міцність напівсолодких вин дорівнює 9-13%, в той час як у напівсухих і сухих – 9-14%.

Напівсолодкі вина – відмінне доповнення до вечері​ / Фото 24 канал

Природно-напівсолодкі вина

Ними славиться Грузія. Природно-напівсолодкі вина за унікальною технологією виробляють у різних регіонах цієї країни. Одним з найвідоміших напівсолодких вин є "Хванчкара".

Виробництво

Після того як виноград дозрів і накопичив необхідну кількість цукру, урожай збирають і відправляють на переробку. Далі відбувається процес бродіння. Коли досягається потрібний для вина відсоток залишкового цукру (наприклад, 5%), відбувається зупинка бродіння холодом до -4°С. Таким чином, у вині залишається природна солодкість самого винограду. Це дуже трудомісткий і витратний процес, так як після зупинки бродіння протягом 3-7 місяців необхідно підтримувати певну температуру вина.

Відзначимо, що природно-напівсолодке вино "Хванчкара" стало одним із символів Грузії, її візитною карткою. Воно заслужено отримало світове визнання. У 2012 році уряд Грузії зміг узаконити торгову марку Хванчкара, а також видало закон, в якому йдеться про те, що тільки у Хванчкарі можуть офіційно виробляти однойменне вино.

Вино "Хванчкара" стало справжньою природно-напівсолодкою гордістю Грузії / Фото 24 канал

Напівсолодкі вина – це ідеальний супровід до святкової вечері або банкету, а також відмінний аперитив. Крім того, на їх основі виходять смачні коктейлі.