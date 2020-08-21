Напівсолодке вино: природне і ні
Виноробство – процес складний і трудомісткий. Однак у результаті виходить безліч видів і стилів.
Напівсолодкі вина – один з них. Чим вони примітні і які бувають, розбирався 24 канал.
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За вмістом цукру і спиртової основи розрізняють вина:
- тихі столові;
- ігристі;
- тихі кріплені вина.
У свою чергу тихі столові вина діляться на:
- сухі (сахар до 0,3%, спирт – 9-14%);
- напівсухі (сахар – 0,5-2,5%, спирт – 9-14%);
- напівсолодкі (сахар – 3-8%, спирт – 9-13%).
Напівсолодкі дуже популярні і виробляються у багатьох країнах / Фото Elle Hughes, Pexels
Напівсолодке вино і його особливості
Напівсолодкі винамають ніжний, свіжий і дуже приємний смак, вони гармонійні і легкі та досить популярні серед споживачів.
Виробництво
Коли виноград досяг зрілості і накопичив потрібну кількість цукру, відбувається збір врожаю і його переробка, потім слідує процес бродіння. Після його завершення виходить вино з рівнем залишкового цукру 0,3%. Далі для отримання напівсолодкого або напівсухого вина додають концентрат виноградного соку і доводять до потрібного відсотка цукру.
Чим відрізняється від напівсухих і сухих
- У напівсолодких винах на відміну від сухих, де частка цукру становить до 0,3%, солодкість досягає 3-8%.
- Міцність напівсолодких вин дорівнює 9-13%, в той час як у напівсухих і сухих – 9-14%.
Напівсолодкі вина – відмінне доповнення до вечері / Фото 24 канал
Природно-напівсолодкі вина
Ними славиться Грузія. Природно-напівсолодкі вина за унікальною технологією виробляють у різних регіонах цієї країни. Одним з найвідоміших напівсолодких вин є "Хванчкара".
Виробництво
Після того як виноград дозрів і накопичив необхідну кількість цукру, урожай збирають і відправляють на переробку. Далі відбувається процес бродіння. Коли досягається потрібний для вина відсоток залишкового цукру (наприклад, 5%), відбувається зупинка бродіння холодом до -4°С. Таким чином, у вині залишається природна солодкість самого винограду. Це дуже трудомісткий і витратний процес, так як після зупинки бродіння протягом 3-7 місяців необхідно підтримувати певну температуру вина.
Відзначимо, що природно-напівсолодке вино "Хванчкара" стало одним із символів Грузії, її візитною карткою. Воно заслужено отримало світове визнання. У 2012 році уряд Грузії зміг узаконити торгову марку Хванчкара, а також видало закон, в якому йдеться про те, що тільки у Хванчкарі можуть офіційно виробляти однойменне вино.
Вино "Хванчкара" стало справжньою природно-напівсолодкою гордістю Грузії / Фото 24 канал
Напівсолодкі вина – це ідеальний супровід до святкової вечері або банкету, а також відмінний аперитив. Крім того, на їх основі виходять смачні коктейлі.