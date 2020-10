Смартфони за допомогою датчиків, що фіксують зміни у ході, здатні розпізнати, коли люди випили надто багато алкоголю.

Американські науковці заявили, що смартфони змогли розпізнати сп'яніння у 90% учасників випробування, опублікованого Journal of Studies on Alcohol and Drugs (Журнал досліджень алкоголю та наркотиків), пише thedrinksbusiness.

Як проводили дослідження

Добровольцям запропонували пройти 10 кроків по прямій, розвернутися і пройти аналогічну відстань назад. Це завдання виконувалося кілька разів: перед тим, як вживати алкоголь, та протягом семи годин після цього.

Вчені використовували вбудовані датчики для смартфонів, які кріпили до спин учасників. Метою експерименту було вимірювання точності телефонних сенсорів щодо змін ходи.

У дослідженні взяли участь люди віком від 21 до 43 років. Щогодини вони випивали напій з горілкою та лимоном, доки концентрація алкоголю не досягла 0,08% (у США цей показник вважається межею для водіння авто).

Смартфон може визначити ступінь сп'яніння користувача​ / Фото tv

За словами авторів експерименту, висновки свідчать, що смартфони можуть попереджувати користувачів про перевищення норми вживання алкоголю.

Ми маємо потужні датчики, які носимо з собою, куди б ми не ходили. Нам потрібно навчитися використовувати їх для покращення здоров'я населення, – заявив керівник дослідження Браян Суффолетто.

"Я хотів би уявити світ, в якому через 5 років, випиваючи в компанії друзів, люди отримували б на смартфон повідомлення при перших ознаках погіршення стану, і рекомендацію пригальмувати з алкоголем і не ризикувати з водінням авто та незахищеним сексом", – додав Суффолетто.