Сонячні промені здатні зіпсувати будь-яке вино лише за кілька годин.

Як цього уникнути і в пляшках якого кольору безпечно тримати вино на сонці, розповідає winefolly.

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Якщо ви не хочете, щоб замість фруктових і квіткових ароматів у вас в пляшці з'явилися аромати вареної капусти, вологого картону і мокрої собаки, переконайтеся, що вино і сонячне світло знаходяться далеко один від одного, – йдеться у статті популярного винного ресурсу.

Що відбувається з вином на сонці

Світловий удар відбувається, коли сонячні ультрафіолетові промені досягають пляшки. Це збуджує природний рибофлавін (вітамін B2) і пантотенову кислоту (вітамін B5) у вині. Збуджені молекули вступають в реакцію з присутніми в природі амінокислотами. В результаті утворюються сірковмісні сполуки, які надають вину неприємний запах.

Звертайте увагу на розташування винного відділу в магазинах​ / Фото winefolly

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Скільки вино може перебувати на сонці

Багато що залежить від тари: бурштинові пляшки захищають вино від попадання УФ-променів, в прозорих пляшках вино псується після 3-х годин перебування на сонці; в зелених – після 18 годин.

Вибираючи вино в магазині, звертайте увагу на його розміщення: вино не повинно знаходитися на сонці або біля вікна.

Як уникнути псування вина

Одним з варіантів, як уже говорилося вище, є колір тари – бурштинове скло практично повністю захищає вино від УФ-променів, зелене – значно, а ось вина у прозорих пляшках краще уникати, якщо воно перебувало на сонці.

Світлодіодні лампи – безпечні для вина в будь-яких пляшках / Фото winefolly

Другий спосіб – світлодіодні лампи. Світловий удар також може викликати флуоресцентне освітлення, а світлодіодні лампи – навпаки, відмінне рішення для зберігання вина, так як вони не випромінюють УФ-промені, а значить, не можуть завдати шкоди вину.