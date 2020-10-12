У чому небезпека сонячних променів для вина
Сонячні промені здатні зіпсувати будь-яке вино лише за кілька годин.
Як цього уникнути і в пляшках якого кольору безпечно тримати вино на сонці, розповідає winefolly.
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Якщо ви не хочете, щоб замість фруктових і квіткових ароматів у вас в пляшці з'явилися аромати вареної капусти, вологого картону і мокрої собаки, переконайтеся, що вино і сонячне світло знаходяться далеко один від одного, – йдеться у статті популярного винного ресурсу.
Що відбувається з вином на сонці
Світловий удар відбувається, коли сонячні ультрафіолетові промені досягають пляшки. Це збуджує природний рибофлавін (вітамін B2) і пантотенову кислоту (вітамін B5) у вині. Збуджені молекули вступають в реакцію з присутніми в природі амінокислотами. В результаті утворюються сірковмісні сполуки, які надають вину неприємний запах.
Звертайте увагу на розташування винного відділу в магазинах / Фото winefolly
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Скільки вино може перебувати на сонці
Багато що залежить від тари: бурштинові пляшки захищають вино від попадання УФ-променів, в прозорих пляшках вино псується після 3-х годин перебування на сонці; в зелених – після 18 годин.
Як уникнути псування вина
Одним з варіантів, як уже говорилося вище, є колір тари – бурштинове скло практично повністю захищає вино від УФ-променів, зелене – значно, а ось вина у прозорих пляшках краще уникати, якщо воно перебувало на сонці.
Світлодіодні лампи – безпечні для вина в будь-яких пляшках / Фото winefolly
Другий спосіб – світлодіодні лампи. Світловий удар також може викликати флуоресцентне освітлення, а світлодіодні лампи – навпаки, відмінне рішення для зберігання вина, так як вони не випромінюють УФ-промені, а значить, не можуть завдати шкоди вину.