Новий магазин у Китаї: SHABO продовжує розвивати ринок експорту
240 м2 прилавків з продукцією, винним сховищем і залами для дегустацій – у Китаї відкрився найбільший магазин SHABO.
Протягом двох днів тут звучала жива музика, проводив дегустації професійний сомельє, працював коктейльний бар, були конкурси, подарунки і вечірній салют. Це третій магазин з продукцією, представленою ТМ Master Tardan, попередні два відкриті в Гуанчжоу і в м. Сіань.
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Це третій магазин SHABO у Китаї / Фото shabo.ua
Свою продукцію компанія SHABO експортує в Китай з 2013 року. А перший фірмовий магазин був відкритий тут два роки тому.
Для нас це стало значущою подією і підтвердженням того, що наш продукт цінують і на нього є настільки великий попит. Тому ми відкриваємо вже третій магазин за три роки і плануємо рухатися в такому ж активному темпі. Думаю, до 2021 року фірмовий магазин SHABO відкриє свої двері і для жителів Шанхаю, – Станіслав Кобилецький, директор з експорту компанії SHABO.
У магазині представлений широкий асортимент вин SHABO / Фото shabo.ua
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Новий магазин вражає своєю площею / Фото shabo.ua
Продукція SHABO експортується в 18 країн світу: Європу, США, Канаду, Азію та ін. На сьогоднішній день, створені з власного винограду шабського терруара, вина SHABO:
- Є у лондонському Hedonism Wines
- Представлені у винних картах ресторанів Мішлен
- Отримали понад 500 нагород на конкурсах, серед яких Decanter Wine Awards, Mundus Vini, New York IWC
- Представляють Україну в Музеї вин в Бордо, в якому виставляють тільки по одному з вин від кожної держави.
Продукція SHABO представлена у 18 країнах світу / Фото shabo.ua