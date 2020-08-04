240 м2 прилавків з продукцією, винним сховищем і залами для дегустацій – у Китаї відкрився найбільший магазин SHABO.

Протягом двох днів тут звучала жива музика, проводив дегустації професійний сомельє, працював коктейльний бар, були конкурси, подарунки і вечірній салют. Це третій магазин з продукцією, представленою ТМ Master Tardan, попередні два відкриті в Гуанчжоу і в м. Сіань.

Читайте Руйнуємо стереотипи: найпопулярніші помилки про вино

Це третій магазин SHABO у Китаї / Фото shabo.ua

Свою продукцію компанія SHABO експортує в Китай з 2013 року. А перший фірмовий магазин був відкритий тут два роки тому.

Для нас це стало значущою подією і підтвердженням того, що наш продукт цінують і на нього є настільки великий попит. Тому ми відкриваємо вже третій магазин за три роки і плануємо рухатися в такому ж активному темпі. Думаю, до 2021 року фірмовий магазин SHABO відкриє свої двері і для жителів Шанхаю, – Станіслав Кобилецький, директор з експорту компанії SHABO.

У магазині представлений широкий асортимент вин SHABO / Фото shabo.ua

Цікаво Топ вин, якими найкраще насолоджуватися влітку

Новий магазин вражає своєю площею / Фото shabo.ua

Продукція SHABO експортується в 18 країн світу: Європу, США, Канаду, Азію та ін. На сьогоднішній день, створені з власного винограду шабського терруара, вина SHABO:

Є у лондонському Hedonism Wines

Представлені у винних картах ресторанів Мішлен

Отримали понад 500 нагород на конкурсах, серед яких Decanter Wine Awards, Mundus Vini, New York IWC

на конкурсах, серед яких Decanter Wine Awards, Mundus Vini, New York IWC Представляють Україну в Музеї вин в Бордо, в якому виставляють тільки по одному з вин від кожної держави.

Продукція SHABO представлена у 18 країнах світу / Фото shabo.ua