Через помилку персоналу у відомому нью-йоркському ресторані Balthazar молодій парі подали найдорожче вино цього закладу Chateau Mouton Rothschild 1989 за 2000 доларів, а компанії бізнесменів дісталось найдешевше Піно Нуар за 18 доларів. Чи помітив хтось різницю?

Цю кумедну історію розповів сам власник ресторану Кейт Макнеллі на своїй сторінці в Інстаграмі.

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Одного вечора до ресторану завітали четверо бізнесменів, які відразу звернули увагу на найдорожчу позицію в меню — червоне Chateau Mouton Rothschild 1989, що коштувало 2000 доларів за пляшку. Водночас за сусіднім столиком сиділа звичайна молода пара, яка вирішила не шикувати, а задовольнитись недорогим Піно Нуар всього за 18 доларів. Обидві компанії забажали, аби вино подали їм у декантерах — так два абсолютно різні вина опинились в однакових посудинах.

Кейт Макнеллі розповів, що, коли менеджери подали вино до столиків, один із бізнесменів спробував Піно Нуар та, не помічаючи підміни, із захватом відзначив його «чистоту». У свою чергу, молоді люди, навіть не підозрюючи про те, який скарб налитий у їхні склянки, сміялись та вдавали, ніби куштують дороге вино і навіть «пародіювали манери», з якими зазвичай п’ють такі вина.

Як тільки менеджер за 5 хвилин з жахом зрозумів, що сталось, він відразу ж зателефонував власнику ресторану, аби вирішити цю проблему. Перед Кейт Макнеллі стояв важкий вибір: зізнатись у всьому і зіпсувати репутацію закладу чи вдавати, що нічого не сталось та залишити обидві компанії у хорошому настрої.

Утім, він все ж прийняв складніше і дорожче для нього рішення розповісти усім правду та компенсувати гостям з Волл-Стріт вартість вина, а щасливій парі подарувати пляшку найдорожчого Бордо за 2000 доларів. Бізнесмени очікувано в один голос почали стверджували, нібито відразу відчули, що їм налили аж ніяк не Chateau Mouton Rothschild! А молода пара настільки зраділа несподіваному повороту, що порівняла цей випадок з помилкою у банку на їхню користь.

Кейт Макнеллі відзначив, що обидві компанії пізніше пішли з ресторану у чудовому настрої і невелика пригода нікому не зіпсувала їм вечір, особливо парі щасливчиків.