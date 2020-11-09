Пляшка з яскравою жовтою етикеткою – це одне з найвідоміших шампанських вин у світі під назвою "Вдова Кліко" (Veuve Clicquot), яке виробляють у регіоні Шампань. Саме однойменна компанія вплинула на популярність шампанського у Європі та становлення його як улюбленого напою знаті.

У vino2rs розповідають, як завдяки винахідливості та новаторству власниці компанії мадам Кліко це шампанське так прославилось на весь світ.

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Як виник бренд "Вдова Кліко"

Француженка Ніколь Понсарден стала першою жінка, яка очолила невелике виробництво шампанських вин у місті Реймс і перетворила його на велику імперію. Втім, на такі рішучі кроки жінка у 18 столітті наважилась не через безтурботне життя: через 7 років після одруження помер її чоловік, Франсуа Кліко, син засновника компанії Філіпа Кліко. Так у 1805 році 27-річна Ніколь стала вдовою, а також – тогочасною бізнесвумен. Вона не тільки не покинула справу, а й вивела виробництво шампанського на зовсім новий рівень.

Портрет Ніколь Кліко-Понсарден/ Зображення smithsonianmag

В чому прорив мадам Кліко

Сьогодні ми часто чуємо такий вираз як "вінтажне вино" , а бачити на пляшці рік врожаю – звична справа. Саме мадам Кліко у 1810 році випустила перше вінтажне шампанське – вино, вироблене повністю з винограду одного року врожаю. Річ у тім, що через холодний клімат у регіоні Шампань прийнято змішувати виноматеріал з різних років врожаю. Проте 1810 рік видався напрочуд вдалим для виноробів і мадам Кліко скористалась цим. А ідея вказувати на етикетці рік врожаю так сподобалась покупцям, що це повторили і у 1811 році.

, а бачити на пляшці рік врожаю – звична справа. Саме – вино, вироблене повністю з винограду одного року врожаю. Річ у тім, що через холодний клімат у регіоні Шампань прийнято змішувати виноматеріал з різних років врожаю. Проте 1810 рік видався напрочуд вдалим для виноробів і мадам Кліко скористалась цим. А ідея вказувати на етикетці рік врожаю так сподобалась покупцям, що це повторили і у 1811 році. Вона винайшла та спосіб виробляти чисте шампанське, без осаду та без втрати газації – ремюаж. Для цього пляшки з вином під час вторинного бродіння горизонтально поміщають на спеціальну стійку. Протягом усього часу витримки пляшки поступово перевертають і нахиляють, допоки вони не опиняються у вертикальному положенні. Так дріжджі накопичуються у горлі пляшки, їх видаляють – і отримують чисте шампанське. Ніколь Кліко запустила таке вино у масовий продаж і здійснила справжню революцію у світі виробництва шампанського.

Ремюаж досі використовують при виробництві шампанського/ Фото gettyimages

Дім Кліко першим почав виробляти рожеве шампанське, додавши до класичного шампанського червоне Піно Нуар. Компанія випустила його у 1818 році, а сьогодні ми знаємо це вино під назвою Veuve Clicquot Rosé. До них вже були спроби створити рожеве шампанське, проте тоді до ігристого просто додавали сік бузини.

Рожеве шампанське Veuve Clicquot Rosé/ Фото okwine

Справжнім хітом став широкий червоний підпис на знаменитій жовтій етикетці на пляшках – Yellow Label. З 1835 року мадам Кліко використовувала свій підпис на етикетках, аби захистити вино від підробок, а у 1877 році етикетку зареєстрували як торговий знак.

Знаменита етикетка з підписом мадам Кліко/ Зображення flickr