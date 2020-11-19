Кілька років на пошуки ідеальної формули смаку, виключно власні коньячні спирти та нестандартне рішення в дизайні пляшки. SHABO Modern Collection об'єднав в собі традиції коньячної майстерності з вимогами сучасного споживача.

"Наше виробництво відкрите для всіх. Тут ми показуємо і розповідаємо з якого винограду, на якому обладнанні і завдяки яким технологіям створюється улюблений українцями продукт, – розповідає Гіоргі Іукурідзе, засновник компанії SHABO. – За рік нас відвідує понад 50 тисяч гостей, і кожна екскурсія – це діалог. Наші гості розповідають, звідки приїхали, чим займаються, до чого прагнуть і якими своїми перемогами пишаються. Здатність знаходити і створювати "плюс у всьому"– чудова риса сучасних українців. Такий підхід ми вважаємо ефективним рецептом успіху в житті і на цій філософії ґрунтувалися при створенні абсолютно нового коньяку України – SHABO Modern Collection. Ми знайшли краще і з'єднали його в новому продукті".

Читайте також: Ркацителі – "грузинський Шардоне": як з ним працюють в SHABO

Технологи компанії відзначають – в новому продукті незвичайний купаж. Хоча класичні коньяки SHABO завжди були в фавориті не тільки в Україні, а й за її межами, новий експеримент був важливий.

Наш новий продукт став пошуком нового підходу, – ділиться Тетяна Романчук, технолог компанії SHABO. – Ми провели десятки досліджень і присвятили кілька місяців створенню цього купажу. Вийшов легкий і в той же час дуже виразний, приємний, квітково-ванільний аромат з нотою мигдалю і гармонійним м'яким смаком. Ми пишаємося результатом!

Для створення SHABO Modern Collection використовується класична французька технологія викурювання спиртів, витримка в барріках з американського і французького дуба різного ступеня обсмаження, ексклюзивний ассамбляж з використанням преміальних спиртів марочного напрямку, з винограду, вирощеного на кращих мікроділянках теруару SHABO.

SHABO, відділ дистиляції, коньячний цех/ Фото SHABO

Нестандартний дизайн для унікального напою розробило агентство Reynolds and Reyner: "Це сучасний підхід, здавалося б, до класичного напою. Етикетка – історія про майбутнє. Вигини форми підкреслюють тонкі лінії, ніби елементи дизайну космічних кораблів. Кришка, створена спеціально для бренду, – унікальна на ринку. Її грані та форма доповнюють футуристичний дизайн етикетки та пляшки. При цьому основним елементом закриття традиційно залишається корок".

Новий коньяк України SHABO Modern Collection вже можна придбати в магазинах "АТБ" і в інших великих торгових мережах. А також купити в один клік в онлайн-магазині.