Подача вина: як правильно та на що звернути увагу
Враження та емоції від вечора часто залежать від дрібних, але досить важливих деталей. Однією з таких є підбір та подача вина.
Правильно підібране вино здатне підкреслити їжу і створити особливу атмосферу, ексклюзивно 24 каналу розповіла сомельє Євгенія Ніколайчук.
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Правила подачі вина
- Якщо ваша вечеря передбачає кілька різних страв, але ви не хочете під кожну підбирати окреме вино – спробуйте знайти максимально універсальне вино. Як варіант, може підійти рожеве.
- Перед трапезою можна подати аперитив. Найчастіше аперитивом служать свіжі легкі вина. Це можуть бути ігристі або білі без витримки в дубі. Після трапези можна подати діжестив: 50 грам портвейну, хересу або солодкого мускату ідеально доповнять вечір.
- Варто враховувати порядок подачі: спочатку легкі вина, потім – більш тільні. Білі вина вживають перед червоними, сухі – перед солодкими, а молоді – перед витриманими.
- Якщо у стравах є соус, то, вибираючи вино, в першу чергу, краще орієнтуватися на смак/солодкість/консистенцію саме соусу, а не навіть основного інгредієнта.
Першими вживаються легкі вина / Фото Pixabay
Келихи
Допоможуть отримати максимальне задоволення від хорошого вина.
- Скло має бути як можна тоншим, а ніжка – довгою (це дозволить напою не нагрівається від руки).
- Келих наповнюйте на одну третину. Так вино і не нагріється швидше, ніж ви його вип'єте, і зможе повноцінно розкритися в бокалі.
- У світі існують різні келихи під різні сорти винограду і навіть регіони виробництва. Але ви можете вибрати універсальний келих, який має тюльпаноподібно форму.
- Мити келихи варто спеціальними засобами, що мають в першу чергу нейтральний запах, який не залишиться у посуді.
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Температура вина
Визначається окремо для кожного вина і суттєво впливає на смак і аромат напою.
- Молоді вина варто подавати трохи більше охолодженими. Так ви зможете максимально підкреслити їх свіжість.
- Солодкі вина також подають сильно охолодженим, щоб вони не здавалися солодкими.
- Чим складніше вино, тим вище може бути температура подачі. Наприклад, червоні витримані вина можна подавати при 17-18°C.
Більшість вин подаються в охолодженому вигляді / Фото Pixabay
Рекомендована температура подачі вин
- Ігристі вина +6°...+ 10°С
- Молоді білі вина +9°...+11°С
- Витримані білі вина +13,5°...+14,5°С
- Солодкі білі вина +6°...+10°С
- Рожеві вина +9°...+11°С
- Легкі червоні вина +11°...+ 13°С
- Середньотілі і повнотілі червоні +15°...+18°С