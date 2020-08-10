Враження та емоції від вечора часто залежать від дрібних, але досить важливих деталей. Однією з таких є підбір та подача вина.

Правильно підібране вино здатне підкреслити їжу і створити особливу атмосферу, ексклюзивно 24 каналу розповіла сомельє Євгенія Ніколайчук. Читайте Прості правила: як поєднувати вино та їжу Правила подачі вина Якщо ваша вечеря передбачає кілька різних страв, але ви не хочете під кожну підбирати окреме вино – спробуйте знайти максимально універсальне вино. Як варіант, може підійти рожеве. Перед трапезою можна подати аперитив. Найчастіше аперитивом служать свіжі легкі вина. Це можуть бути ігристі або білі без витримки в дубі. Після трапези можна подати діжестив: 50 грам портвейну, хересу або солодкого мускату ідеально доповнять вечір. Варто враховувати порядок подачі: спочатку легкі вина, потім – більш тільні. Білі вина вживають перед червоними, сухі – перед солодкими, а молоді – перед витриманими. Якщо у стравах є соус, то, вибираючи вино, в першу чергу, краще орієнтуватися на смак/солодкість/консистенцію саме соусу, а не навіть основного інгредієнта. Першими вживаються легкі вина / Фото Pixabay Келихи Допоможуть отримати максимальне задоволення від хорошого вина. Скло має бути як можна тоншим, а ніжка – довгою (це дозволить напою не нагрівається від руки).

Келих наповнюйте на одну третину. Так вино і не нагріється швидше, ніж ви його вип'єте, і зможе повноцінно розкритися в бокалі.

У світі існують різні келихи під різні сорти винограду і навіть регіони виробництва. Але ви можете вибрати універсальний келих, який має тюльпаноподібно форму.

Мити келихи варто спеціальними засобами, що мають в першу чергу нейтральний запах, який не залишиться у посуді. Важливим моментом під час подачі вина є скатертина, на яку ставлять пляшку і келихи. Найбільш вдалими стануть світлі відтінки – білі, бежеві, рожеві. Вони дозволять правильно сприйняти колір напою. Актуально Руйнуємо стереотипи: найпопулярніші помилки про вино Температура вина Визначається окремо для кожного вина і суттєво впливає на смак і аромат напою. Молоді вина варто подавати трохи більше охолодженими. Так ви зможете максимально підкреслити їх свіжість.

варто подавати трохи більше охолодженими. Так ви зможете максимально підкреслити їх свіжість. Солодкі вина також подають сильно охолодженим, щоб вони не здавалися солодкими.

також подають сильно охолодженим, щоб вони не здавалися солодкими. Чим складніше вино, тим вище може бути температура подачі. Наприклад, червоні витримані вина можна подавати при 17-18°C. Більшість вин подаються в охолодженому вигляді / Фото Pixabay Рекомендована температура подачі вин Ігристі вина +6°...+ 10°С

Молоді білі вина +9°...+11°С

Витримані білі вина +13,5°...+14,5°С

Солодкі білі вина +6°...+10°С

Рожеві вина +9°...+11°С

Легкі червоні вина +11°...+ 13°С

Середньотілі і повнотілі червоні +15°...+18°С