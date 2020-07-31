Вино – "напій богів", оповитий безліччю міфів і чуток. У гонитві за справжнім напоєм, люди часто опиняються у полоні стереотипів.

Деяка дезінформація настільки "прижилася" у суспільстві, що сприймається як факт. 24 канал розповідає про найпопулярніші помилки щодо вина.

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Найпоширеніші міфи про вино

Ціна

Багато споживачів впевнені, що чим дорожче вино – тим краще. Дійсно, елітні вина вважаються хорошими, проте і бюджетна продукція буває якісною. Важливо розуміти, що ціна напою складається з витрат на робочу силу, виробництва, дубові бочки, упаковку, дизайн етикетки, реклами.

Корок

Ще один міф – корок хорошого вина має бути лише натуральним, а гвинтовий означає, що напій – підробка. Насправді, на сьогоднішній день багато солідних виробників використовують гвинтові корки. Наприклад, у Новій Зеландії такий метод закупорки дуже популярний. І використовується він не з метою економії.

Деякі виробники відмовляються від натуральних корків / Фото jsnewtonian, Pixabay

Витримка

Старе вино – найякісніше, вважається у суспільстві. Це є правдою лише частково. Однак старіти протягом десятиліть може до 5% вин у всьому світі. Тут важливо звернути увагу на дорогу продукцію з конкретних регіонів (наприклад, Бургундія, Бордо, П'ємонт), де можуть робити вина, що здатні зберігатися роками. Недорогі вина краще вживати в перші кілька років їхнього життя.

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Червоне – не таке калорійне

Кількість калорій у напої залежить як від рівня цукру, так і від рівня алкоголю. У келиху червоного і білого вина приблизно однаковий рівень вуглеводів і калорій.

Кількість калорій не залежить від кольору вина / Фото isorepublic

Органічні вина не містять сульфітів

Сульфіти присутні у всіх винах, так як з'являються під час ферментації. Іноді вони додаються додатково для стабілізації напою. У органічних винах немає доданих сульфітів, але є природний рівень в 10-20 ppm.

Біле – до риби, червоне – до м'яса

Помилкове "правило" будь-якого застілля. До червоного м'яса – червоне вино, до білого – біле, до "рожевої" їжі (наприклад, лосось) – рожеве вино.

Розове вино стане відмінним доповненням до "розової" їжі / Фото kaboompics, Pixabay

До вина – фрукти і шоколад

Багато років люди впевнені, що саме шоколад – ідеальна компанія для вина. Однак це не так, оскільки він, як і солодкі фрукти, може спотворити істинний смак напою.

Сухе – найкраще

Споживачі часто віддають перевагу сухому вину, заявляючи, що в інші додається цукор. Однак якісні десертні, напівсолодкі і напівсухі вина виробляються без цукру – він в них винятково натуральний, з використовуваних ягід.