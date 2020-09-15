Порічковий аромат у вині з’являється не тому, що воно зроблене з порічки (хоча й такі вина також існують). Мова у нас йде саме про вина з винограду, тож звідки у ньому береться аромат порічки?

За ароматичною класифікацією аромат порічки належить до ефірних спиртів. За його присутність як у самій порічці, так і у вині відповідає молекула, що зветься гераніол. Вона має яскраво виражену ароматику, яку ви також можете відчути в ефірній олії герані (власне, звідси й споріднені назви: герань – гераніол), троянди, лемонграсу та деяких інших рослин, пише Сомельє в зелених штанях.

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Які вина можуть потішити нас цим ароматом з дитячого літа?

Перш за все – це Мерло, особливо молоді, невитримані. Порічку ви зустрінете як у винах з Бордо, у бленді яких домінує сорт Мерло (а це швидше вина з Правого берега цього відомого регіону, наприклад, з Сент-Емільйону або Помероля).

Аромат порічки також можна відчути у Мерло з Нового Світу, з тих регіонів, що мають значну різницю між денними та нічними температурами – наприклад, у гірському регіоні долини Кольчагуа, особливо – у субрегіоні Апальта.

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Цікаві ноти порічки та порічкового джему можна зловити й у Мерло з американського штату Вашингтон, тож, якщо зустрінете ці вина, шукайте у них цей аромат.

Ноти порічки можна впіймати у вашингтонському Мерло / Фото primedrink

Натрапити на порічку ви можете також і у винах з сорту Каберне Совіньйон – наприклад, у тих, що походять з регіону Медок, що у Бордо, або ж в італійських винах Супертоскани. Це – вина Тоскани, що вироблені з сортів, нетипових за географічними ознаками для цього славетного регіону, до них належить і міжнародний Каберне Совіньйон.

Ну й, звісно ж, цілий кошик порічок можна відчути у рожевих винах, бо саме вони збирають у себе всі аромати літа.

Сомельє в зелених штанях радить: обирайте розе з Прованса та Лангедока, і буде вам порічкове щастя!