Багато любителів вина вважають, що Піно Гріджіо – італійський сорт винограду. Їх можна зрозуміти: цей сорт дійсно прекрасно себе почуває в Італії, і став там надзвичайно популярним наприкінці ХХ століття. Однак насправді, Піно Гріджіо, або Піно Грі, родом з Бургундії, і його найближчий родич – Піно Нуар.

Піно Гріджіо (або Піно Грі) належить до білих сортів винограду, хоча шкірка його – рожевого кольору з сіро-сизим нальотом. Крім Італії та Франції, він дуже популярний в інших виноробних країнах. Приємно відзначити, що в Україні також вирощують цей прекрасний сорт і роблять з нього чудові вина з цікавим теруарним характером.

Цікаво Піно Нуар: що це за сорт винограду та чому його так люблять

У колекціях вин SHABO Піно Гріджіо займає особливе місце. SHABO Pinot Grigio Reserve виробляють з добірного винограду, вирощеного на власних виноградниках компанії і зібраного вручну. За кольором це вино трохи інтенсивніше, ніж багато його італійських "колег". Ароматичний і смаковий профіль – традиційні і в той же час своєрідні: фахівці підтверджують, що це нормально – органолептика цього сорту може сильно відрізнятися у різних регіонах.

Оцінимо смак і аромат

Отже, "пірнемо" носом у келих SHABO Pinot Grigio Reserve. Це вино не витримувалося у дубових бочках і зберегло свою первозданну, свіжу ароматику. У ній ми виразно відчуємо ноти соковитого білого персика і груші. Практично відразу їх наздоганяють свіжі цитрусові, трохи тропічного ананаса, і тільки потім у вашому келиху розквітають білі весняні квіти.

Вся ця краса продовжується і в смаку: він – елегантний і освіжаючий, досить насичений, в ньому ми відчуємо нектарин, той же білий персик, грушу, цитрусові, і, звичайно ж, характерні для білих вин SHABO легкі солоновато-мінеральні ноти.

Фото SHABO

З чим його поєднувати? Поради експерта

З чим поєднується SHABO Pinot Grigio Reserve? Сашимі з лосося, смажені морські гребінці, креветки з лимоном, пармська шинка з динею, рікотта, маскарпоне, ніжна моцарелла, грюєр. Також відмінно підійде до овочів – томатів, авокадо, зелених салатів.

Своїми враженнями про це вино і цікаві гастрономічні поєднання з нами поділився Олексій Дмитрієв, шеф-сомельє і керуючий партнер одеського ресторану Bernardazzi.

Фото з Facebook Олексія Дмитрієва

"Піно Гріджіо – досить сучасний сорт для України", – коментує Олексій. – "SHABO Pinot Grigio Reserve відрізняє м'який стиль, як і його європейських братів. В його ароматі можна відчути пиріг з ревеню, яскравий цитрусовий акцент, вапняк, грушеві льодяники, яблуко Голден. Кислотність помірна, на подив приємна мінеральність у післясмаку. Це вино відмінно гармонує з вегетаріанськими стравами, з пряними відтінками, з легкою білою рибою і навіть м'ясом. Підійде закуска з цукіні, авокадо, фісташки, щавлю з медово-гірчичним соусом; або ось варіант – панір з кускусом, огірок, м'ята, печений болгарський перець.

На основну страву – судак з пряною селерою або індичка з соусом із кеш'ю, гарбузом і брокколі. М'який коров'ячий сир з травами на хрусткому, злегка солоному крекері теж приємно здивує гармонійним поєднанням".

Судак з пряною селерою / Фото Bernardazzi

Індичка з соусом із кеш'ю, гарбузом та брокколі / Фото Bernardazzi

Нагороди

До речі, міжнародне визнання не обійшло SHABO Pinot Grigio Reserve стороною: це вино було відзначено нагородами кількох поважних міжнародних конкурсів, у тому числі – Decanter Asia Wine Awards, International Wine Challenge і Los Angeles International Wine Competition.