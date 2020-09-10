Продукт тижня: SHABO Special Edition Мускатне напівсолодке біле
Як спіймати літо, що втікає, за хвіст? Легко, якщо в келиху у вас – ароматний мускат, що ввібрав в себе яскравий літній букет.
Прекрасний бонус – гра бульбашок, якщо у вас у келиху ігристе. Для підтримки літнього настрою рекомендуємо Мускатне напівсолодке біле SHABO Special Edition.
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Це чудове ігристе виготовлено з винограду сорту Мускат Оттонель, вирощеного на власних виноградниках виноробного господарства SHABO. Зроблено воно за методом Шарма – Мартінотті, або акратофорним (про цей метод ми писали тут). Ігристе пройшло витримку на тонкому дріжджовому осаді в акратофорах (великих резервуарах з нержавіючої сталі) протягом щонайменше 6 місяців.
SHABO Special Edition Мускатне напівсолодке біле – ігристе вино яскравого, світло-солом'яного кольору. В ароматі домінують насичені мускатні тони, які доповнює тонкий, літній аромат чайної троянди і цитруса.
SHABO Special Edition Мускатне напівсолодке біле / Фото Like a local's Wine Bar
Це ігристе було відзначено нагородами таких значних міжнародних конкурсів, як Wine and Spirits Wholesalers of America Wine Tasting Competition і Los Angeles International Wine Competition.
Колекція резервуарних ігристих вин SHABO Special Edition / Фото SHABO
З чим його краще дегустувати?
Ви здивуєтеся, але ідеально – з м'ясом, наприклад, хамоном, прошутто, ковбасками та іншими антипащі. Легка мінеральність вина прекрасно зіграє з солонуватими, копченими м'ясними смаками. Ідеальною парою мускатному напівсолодкому стануть жирні, маслянисті невитримані сири, які добре доповнять вершкові ноти у смаку ігристого. Відмінно підійдуть фрукти і фруктові салати, свіжі ягоди, легкі десерти і сорбети, поєднуючись з солодкістю і кислотністю вина.
Влаштуйте собі маленьке еногастрономічне свято з мускатним напівсолодким ігристим SHABO Special Edition, адже ви заслуговуєте його кожен день!
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