Як спіймати літо, що втікає, за хвіст? Легко, якщо в келиху у вас – ароматний мускат, що ввібрав в себе яскравий літній букет.

Прекрасний бонус – гра бульбашок, якщо у вас у келиху ігристе. Для підтримки літнього настрою рекомендуємо Мускатне напівсолодке біле SHABO Special Edition.

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Це чудове ігристе виготовлено з винограду сорту Мускат Оттонель, вирощеного на власних виноградниках виноробного господарства SHABO. Зроблено воно за методом Шарма – Мартінотті, або акратофорним (про цей метод ми писали тут). Ігристе пройшло витримку на тонкому дріжджовому осаді в акратофорах (великих резервуарах з нержавіючої сталі) протягом щонайменше 6 місяців.

SHABO Special Edition Мускатне напівсолодке біле – ігристе вино яскравого, світло-солом'яного кольору. В ароматі домінують насичені мускатні тони, які доповнює тонкий, літній аромат чайної троянди і цитруса.

У смаку присутня характерна для SHABO мінеральність, смак округлий, добре збалансований, освіжаюча кислотність ідеально поєднується з солодкістю, у післясмаку відчуваються приємні фруктові і вершкові ноти.

SHABO Special Edition Мускатне напівсолодке біле / Фото Like a local's Wine Bar

Це ігристе було відзначено нагородами таких значних міжнародних конкурсів, як Wine and Spirits Wholesalers of America Wine Tasting Competition і Los Angeles International Wine Competition.

Колекція резервуарних ігристих вин SHABO Special Edition / Фото SHABO

З чим його краще дегустувати?

Ви здивуєтеся, але ідеально – з м'ясом, наприклад, хамоном, прошутто, ковбасками та іншими антипащі. Легка мінеральність вина прекрасно зіграє з солонуватими, копченими м'ясними смаками. Ідеальною парою мускатному напівсолодкому стануть жирні, маслянисті невитримані сири, які добре доповнять вершкові ноти у смаку ігристого. Відмінно підійдуть фрукти і фруктові салати, свіжі ягоди, легкі десерти і сорбети, поєднуючись з солодкістю і кислотністю вина.

Влаштуйте собі маленьке еногастрономічне свято з мускатним напівсолодким ігристим SHABO Special Edition, адже ви заслуговуєте його кожен день!

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