Ркацителі – один із найбільш розповсюджених і улюблених сортів винограду в Грузії.

"Часто кажуть, що "Ркацителі – "грузинський Шардоне", адже він так само популярний в Грузії, як Шардоне у всьому світі", – розповідає Гіоргі Іукурідзе, засновник компанії SHABO.

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Водночас Ркацителі добре проявив себе в наших широтах, зокрема, у теруарах півдня України. Виноробна компанія SHABO приділяє цьому сорту особливу увагу.

Лози Ркацителі, які вирощують у шабському теруарі, були завезені сюди майже півстоліття тому. Вони чудово прижилися, а завдяки старанням агрономів і технологів компанії 40-річні лози омолодилися і почувають себе прекрасно.

Лозам сорту Ркацителі в SHABO 40 років, вони дають прекрасний виноград, з якого роблять особливі вина / Фото SHABO

Слід зазначити, що сорт Ркацителі має характерну, виразну і впізнавану ароматику, яка прекрасно розкривається як в білих сухих, так і в так званих "оранжевих" винах, які виробляють за давньою кахетинською технологією – в глиняних посудинах під назвою квеврі.

Сортування винограду Ркацителі перед переробкою / Фото SHABO

Про те, як в SHABO виробляють вина з сорту Ркацителі у квеврі, ми вже розповідали тут. А побачити цей процес на власні очі ви можете, відвідавши Центр культури вина SHABO.

Якщо такої можливості найближчим часом немає, не засмучуйтеся: Гіоргі Іукурідзе організував для вас невелику відеоекскурсію виноградником Ркацителі і виробництвом Ркацителі за кахетинським методом.

SHABO Rkatsiteli Reserve 2019: дегустаційні замітки

Давайте ж продегустуємо це вино. SHABO Rkatsiteli Reserve 2019 – розкажи нам про себе!

Стиль вина: orange wine, пройшло витримку в квеврі на меззі (ми пам'ятаємо, що мезга – це маса, яка утворюється в результаті подрібнення винограду: шкірка, гребені, кісточки, м'якоть) протягом 3 місяців. Потенціал витримки цього вина в пляшці – не менше, ніж 3-5 років.

Колір: насичений, янтарно-золотистий – класичний колір "Оранж".

Аромат: з яскравим і одночасно елегантним характером. Виражена ароматика сухофруктів, абрикосу, мигдалю, з нотами бергамота і тютюну. В ароматі також відчувається характерна для Ркацителі цедра грейпфрута.

Смак: гармонійний, бархатистий, округлий, з яскраво вираженими танінами (властивість "оранжевих" вин). Післясмак довгий і приємний, з відтінком дикого меду і сухих польових трав.

Загальне враження: навряд чи можна назвати SHABO Rkatsiteli Reserve 2019 вином "на кожен день", хоча воно й менш інтенсивне в ароматиці та смаку, ніж деякі його грузинські побратими. Елегантне і гастрономічне, воно вимагає правильної подачі і особливого ставлення.

SHABO Rkatsiteli Reserve 2019 / Фото SHABO

Рекомендована температура подачі: це вино не варто переохолоджувати – в занадто охолодженому варіанті аромат буде закритим, і ви не зможете насолодитися ним сповна. Рекомендуємо подачу при температурі від +14 до +18.

Гастрономічні пари: вину, виробленому за кахетинським методом, звичайно ж, пасуватиме традиційна кахетинська і грузинська кухня! Курча тапака, сациві, різного роду хачапурі і шоті пурі в поєднанні з пряними овочевими соусами (ткемалі, аджика) і закусками.

Фото SHABO

Сири – традиційні грузинські сири: м'який імеретинський, сулугуні, тушинський овечий, відновлені грузинські сири – тенілі, скібу та інші. Дуже добре підійдуть також різні види лобіо і пхалі.

До SHABO Rkatsiteli Reserve 2019 чудово пасують традиційні грузинські хачапурі / Фото SHABO

Пийте вдумливо і відповідально, насолоджуйтеся ароматом і смаком та обов'язково поєднуйте SHABO Rkatsiteli Reserve 2019 зі смачною і гармонійно підібраною їжею!